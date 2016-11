Norges sprint-ener føler hun må gjemme seg ved medisinbruk

BEITOSTØLEN (VG) Sprint-esset Maiken Caspersen Falla (26) tror det blir spesielt og ubehagelig å ta medisin for å bli kvitt astmaplagene denne vinteren.

Det sier Falla til VG før langrennsåpningen på Beitostølen fredag.

Gullvinneren fra sprinten i Sotsji-OL i 2014, og VM-vinneren i lagsprint fra 2015 i Falun, føler fokuset på bruken av astmamedisin har blitt mer negativt enn det det burde.

DEMONSTRERTE FORSTØVERBRUK: Tidligere landslagslege Knut Gabrielsen viser pressen hvordan man bruker forstøverapparat da Norges Skiforbund fortalte sin versjon av Martin Johnsrud Sundbys dopingsak i juli i år. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Falla sier hun er nødt til å bruke medisinen for å unngå hoste og ikke å ødelegge lungene til den dagen hun er ferdig som skiløper. Likevel føles det rart å bruke forstøver og medisin i konkurranse.

Leste du denne? Sundby i SMS til Northug: Kom og hent Tour de Ski-trofeet

– Jeg tror at jeg kommer til å føle at «dette burde jeg ikke gjøre», i hvert fall gjøre det så ingen ser det. Eller gjemme meg litt, sier Falla.

– På en annen side, så er det ikke noe galt å gjøre det. Enn så lenge er det lov. Medisinen jeg putter i (forstøveren) står ikke på dopinglisten. Når det er riktig for meg så burde jeg gjøre det, selv om jeg kommer «til å føle mer på det» enn jeg gjorde før, sier Falla.

Les også: Alsgaard om norsk medisinering: – Et omfang som er hårreisende

Brukte smørebussen



Det var Aftenposten som for en snau måned siden kunne fortelle at norske sprintere kan gå rett i smørebussen og ta medisiner og saltvannsoppløsning på forstøverapparat mellom prolog og heatene. NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, kalte det i avisen for en praksis i «gråsonen». Han hadde heller ingen problemer med å forstå at de utenlandske utøverne ville stusse over det hele.

Fokuset på hvilke rutiner norsk langrenn har rundt astmamedisineringen av sine utøvere som har- og ikke har fått en slik diagnose skjøt i været etter dopingsaken til Martin Johnsrud Sundby. Røa-løperen brøt dopingreglementet da han puttet ni ganger tillatt dose Ventoline i et forstøverapparat for snart to år siden.

Saken ble først kjent i sommer. Da hadde nordmannen tapt saken i CAS, og ble utstengt fra all idrett i to måneder. Norges medisineringspraksis av sine utøvere gås nå igjennom av et granskingsutvalg. De skal levere sin rapport på nyåret.

Fått med deg denne? Reagerer på Antidoping Norges Johaug-utspill

Forundret Hattestad



KLAR FOR SESONGSTART: Ola Vigen Hattestad her avbildet fra pressetreffet på Beitostølen onsdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

En som har gått mange sprintrenn i karrieren er Ola Vigen Hattestad. Han forteller at han har en astmatisk diagnose, men «er bedre nå». Hattestad føler ikke at det blir rart å bruke forstøverapparat med saltvannsoppløsning og astmamedisin denne vinteren.

– Selv om kunnskapsnivået var høyt før, famlet vi i blinde for mange år siden. Da var målet å gå ned på medisinering. Forstøverapparatet har bidratt til at det har gått ned. Det å ta saltvann i forstøverapparat, kanskje blandet med litt medisiner, gjør at du får en mer gunstig behandling av luftveiene samtidig som du bruker andre medisiner, sier han til VG.

34-åringen vil heller ikke være med på at det utenifra kan oppfattes som betenkelig. Han er istedet forundret over at det er blitt tema.

– Jeg sitter ikke på noen fasit, men jeg registrerer at andre bruker sterkere medisiner enn det vi gjør. Kan man bruke forstøverapparat, dermed bruke mindre medisiner og få færre problemer kan jeg ikke forstå at bruken av det kan være noen utfordring, sier Hattestad.

Les også: Johaug på vei mot millionsmell

Håper stormen har blåst over



Ingen av de to sprinterne har noe problem med å innrømme at to store dopingsaker har preget landslagene i langrenn.

– Jeg håper jo nå at den verste stormen har blåst litt over. Når vi har vært på samlinger og på tur så har det vært mye snakk om disse tingene når media har kommet på besøk. Det har vært rolig og stille når bare laget har vært der, sier Falla.

– Sånn sett har ting vært som før. Vi kan ikke la det påvirke oss så mye. Da sitter vi med skjegget i postkassen. Jeg tror de fleste klarer å legge det til side. Vi vil lære av det som har skjedd, men samtidig se fremover, sier fjorårets vinner av sprintcupen.