Kjæresten fikk skrekkslagen Falla til å stille opp

SANDNES (VG) Maiken Caspersen Falla (26) slet med smerter i sprintrennet i rulleskiløypene i Sandnes i kveld etter et fall. Likevel vant hun – og takker samboeren for seieren.

Falla falt nemlig allerede i kvartfinalen. Hun hadde det ikke godt, blødde fra høyre kne og hadde flere godt synlige skrubbsår da hun møtte VG i intervjusonen etter fallet. Hun fikk også en skistav i magen.

– Jeg ble helt skjelven av dette. Ikke gøy i det hele tatt, sa Caspersen Falla.

Fikk skrekken



Hun sa rett ut at selv om arrangøren ville gi henne et såkalt «wild card», en gratis finaleplass, så var hun usikker på om hun ville tatt den.

Men kjæresten Kristian Hågen Aune fikk henne på andre tanker.

– Jeg fikk skikkelig skrekken, men samboeren min er her, og fikk meg til å gå. Han visste at når jeg står på startstreken, så sier det bare «kokoloko» i hodet, så han lurte meg litt. Jeg hadde mest lyst til å legge meg på sengen å gråte, sier Maiken Caspersen Falla – jenta med OL-gull (Sotsji) og VM-gull (Lahti).

– Skikkelig deilig



Dermed ble det finale. Der var hun soleklart sterkest og kunne heve armene i været etter målstreken.

Russiske Natalia Matveeva ble nummer to, og Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen.

– Det var veldig deilig, fordi på treninger har jeg sett for meg Matveeva, hvor hun kommer opp på siden av meg, slik hun gjorde i Toblach. Nå var hun det igjen og så kom hun aldri opp. Det var skikkelig deilig. Jeg tar det som et tegn på jeg gjør noe riktig, sier Falla.

FORNØYD: Ingvild Flugstad Østberg svarer på NRKs spørsmål etter sprintfinalen. Foto: Mikal Aaserud, VG

– Mye positivt



Ingvild Flugstad Østberg har vært på et langt høydeopphold med Therese Johaug nylig. Hun var spent på hvordan kroppen kom til å respondere.

– Det var en overraskende bra følelse. Jeg følte meg ganske bra, sier Østberg til VG.

Hun har ennå til gode å konkurrere denne sesongen. Hun deltok ikke Holmenkollen Skifestival eller rulleskirennet i Kristiansand i begynnelsen av juli.

– En tredjeplass her tenker jeg ikke så mye på, men det er gøy med pallen. Det handler like mye om at jeg er fornøyd med spurten og hadde bra trykk og rykk. Det var mye positivt, sier Gjøvik-jenta.

