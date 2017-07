SANDNES (VG) Maiken Caspersen Falla (26) slet med smerter i sprintrennet i rulleskiløypene i Sandnes i kveld etter et fall. Likevel vant hun.

Falla og russiske Natalia Matveeva hang på Ingvild Flugstad Østberg den første av to runder i kvinnefinalen. Farten var stor, ingen ville slippe på sisterunden og det ble avgjort med en spurt.



Men jenta med OL-gull (Sotsji) og VM-gull (Lahti) hadde det ikke godt da VG møtte henne i målområdet etter uhellet i innledende heat.

– Det gikk ikke så veldig bra. Etter hundre meter trynet jeg over en kul. Men jeg tror egentlig det har gått overraskende bra. Jeg har fått noen brannsår som gjør at det kommer til å gjøre vondt når jeg skal dusje, sier Maiken Caspersen Falla.

Hun blødde fra høyre kne og hadde flere godt synlige skrubbsår da hun møtte VG i intervjusonen etter fallet. Hun fikk også en skistav i magen.

– Jeg ble helt skjelven av dette. Ikke gøy i det hele tatt, sier Caspersen Falla.

I fjor vant hun rennet under Blinkfestivalen. I kveld vant hun finalen igjen.

Et annet norsk sprint-ess, Emil Iversen (25), forsvant ut i kvartfinalen. Uten uhell riktignok, men på en flau måte mener han selv.

– Sluttspurten var ganske bra, men jeg merker at jeg er som ei kjerring i svinger og over kuler her på asfalten. Det er ikke det samme killerinstinktet som jeg har når jeg går på ski om vinteren. Jeg er faktisk redd for å falle, og jeg tok meg selv i det i mitt heat. Det er litt flaut. I fjor var det ei som fikk skulderen ut av ledd her i fjor. Det er greit å unngå det, men jeg blir for defensiv, sier Emil Iversen.



Også Sergej Ustjugov røk ut tidlig på dagens sprint. Finalefeltet består av Teodor Peterson, Sindre Bjørnestad Skar, Alexander Pansjinski, Kasper Stadaas, Aleksander Ek og Even Sæteren Hippe. Finalene starter klokken 20.30.