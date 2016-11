Bjørgen, Falla og Weng rammet av arrangør-blemme

RUKA (VG) Marit Bjørgen (36) opplevde å havne bakpå de andre utøverne i kvartfinaleheatet hennes. Hun hørte rett og slett ikke startskuddet.

Ifølge NRK ble 36-åringen og Maiken Caspersen Falla «offer» for arrangørtabben. Dagbladet skriver at også Heidi Weng slet med å høre lyden fra startpistolen.

– Dette er ikke godt nok og må rettes på til neste gang. Samtidig hadde det ikke noe særlig å si for resultatet, sier damenes landslagstrener, Roar Hjelmeset, til Dagbladet.

Les også: Kritiserte landslagstreneren rett etter Golberg-revansjen

Bjørgen hang etter



GODKJENT COMEBACK: Marit Bjørgen titter opp på resultattavlen etter prologen på dagens sprint i Ruka. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

At Bjørgen fikk trøbbel ble veldig synlig for de fleste på langrennsstadion. VG kunne se at ski-dronningen ble stående igjen da de andre løperne i hennes kvartfinale rykket fra i startområdet.

Etter noen ekstra stavtak ut i heatet endte det for hennes del helt udramatisk. Bjørgen gikk til semifinale hvor hun senere ble slått ut.

– I kvartfinalen hørte jeg ikke skuddet, så jeg så bare reaksjonen ved siden av så jeg trodde det var tjuvstart, sier Bjørgen til statskanalen.

Les også: Svenske fikk Klæbo-advarsel

– Hørte ikke skuddet i det hele tatt



Også Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla slet også å få med seg starten. Falla trodde det var lyden av tjuvstart hun hørte.

– Vi sa ifra til arrangøren, men det var visst noe feil med pistolen. Jeg hørte ikke skuddet i det hele tatt, men det gikk bra da, heldigvis. Jeg kom litt dårlig ut, men det var ikke krise. Det ødela ikke for meg, sier Weng til Dagbladet.

Den norske duoen gikk til slutt helt til finalen. Falla ble nummer to foran lagvenninne Weng. Svenske Stina Nilsson befestet sin posisjon som verdens kanskje aller beste kvinnesprinter.