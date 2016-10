Måtte svare på norsk statsdoping og juks

Det haglet med påstander om norsk statsdoping, juks og «krokodilletårer» fra Therese Johaug da landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus, ble stilt til veggs i et debattprogram på SVT i Sverige torsdag kveld.

Det var den «nasjonale traumen for skinasjonen Norge» som ble diskutert da den norske skilederen måtte svare på påstander om organisert statsdoping, juks og uetisk medisinbruk i «Opinion Live».

Beskyldningene kom fra sportsjournalist Lasse Anrell og Hasse Svens. Sistnevnte har laget en rekke dopingdokumentarer for SVT.

I programmet antydet Svens at Therese Johaugs følelsesmessige utbrudd da dopingsaken ble kjent bare var krokodilletårer. Da han fikk spørsmål av programleder Belinda Olsson om han tror på Johaugs tårer, svarte journalisten slik:

– Nei, jeg gjør ikke det. Hun har kommet med så mange forklaringer. Først sa hun at hun ikke visste noen ting og ikke hadde sett noenting, så hadde hun plutselig sett forpakningen. Jeg tror ikke det holder. Og at en rutinert lege som har jobbet i mer enn 30 år kan unngå å se advarselen (på pakningen).

KRITISK: SVT-journalist Hasse Svens. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Du har antydet systematisk doping?

– Når vi gikk gjennom mer enn 5000 blodverdier på verdens beste langrennsutøvere, deriblant det norske landslaget, fra 90-tallet og inn på 2000-tallet, så så vi veldig mange blodverdier med avvik. Det så ut som det var organisert statsdoping fra norsk side. Så fortsatte det med astmamedisinering.

– Stinker av Norge



Lasse Anrell, som i en kommentar to uker før Johaugs dopingsak ble kjent foreslo å stenge ute alle norske langrennsutøvere i Norge ut i to år, slo fast at «det stinker av Norge». I går tok han for seg bruken av astmamedisin.

– Jeg liker dårlig at norske langrennsløpere inntar astmamedisin selv om de ikke har astma. De er friske men bruker astmamedisin for å bedre sine prestasjoner. Det opprører meg. Det er farlig nær doping. Det er farlig nær uetisk medisinbruk og i mine øyne er det juks. Å gi friske mennesker medisin for at de skal gå raskere på ski, det er uetisk. De må rense opp i sitt eget rot. De er i ferd med å ta livet av hele skisporten, tordnet Anrell.

Landslagssjef Vidar Løfshus minnet om at Martin Johnsrund Sundbys sak og Therese Johaugs sak er forskjellige.

– En skandale



– Martin er ikke dømt for doping. Martins sak handler om administrering av en astmamedisin. Hans astmasykdom og medisiner mot det er ikke doping. Therese sin sak gjelder et forbudt stoff. Nå har Therese etter beste evne forsøkt å forklare hvordan hun havnet i den situasjonen, så er det en utredning hvor vi etter hvert får en dom.

– Sundby tok faktisk en tidobbel dose innen løpet, en tidobbel dose av astmamiddel. Det er jo klart doping. Det er en skandale at han ikke ble avstengt i to år. Og hvorfor holder man stille om det i 18 måneder, ville Hasse Svens vite.

– Martin har en moderat/alvorlig grad av astma og den dosen Martin tok var 75 prosent av det som er anbefalt for en som er astmatisk. Og Martin har gjennom tester vist at man faktisk får større doser av astma ved å bruke den lovlige metoden som er ved en inhalator. Så alt som blir sagt her er rett og slett feil. I den grad vi skal forholde oss til fakta så kan han ikke ha lest fakta om saken. Ventolin er ikke et forbudt stoff og ikke definert som doping, kontret Løfshus og ba svenskene om å holde seg til fakta.

– Når svenskene triumferer på sitt beste så har vi vel aldri kommet med antydninger om at det er noen doping i svensk idrett. En utøver er ren til det motsatte er bevist og jeg hyller de rene utøverne. Jeg har tro på en ren idrett i Skandinavia og det tror jeg fortsatt på både i Norge og Sverige, sa Vidar Løfshsus.

PS! Før TV-debatten viste SVT en nettavstemning hvor det gikk frem at 64 prosent av svenskene tror Therese Johaug har dopet seg. 1283 hadde stemt.