Løfshus beklager Johaug-uttalelser

Vidar Løfshus blåste ut mot media tidligere i dag. Nå unnskylder han deler av kritikken.

Vidar Løfshus hevdet tidligere i dag at media var medskyldig i Johaug-saken, men velger nå å snu. I en pressemelding skriver Skiforbundet dette:

«Landslagssjef Vidar Løfshus beklager uttalelser om at media var medansvarlig for at Therese Johaug brøt antidopingreglene. I intervjuer der Løfshus ønsket å forklare at et høyt medietrykk stresset langrennsorganisasjonen, på en måte som bidro til at det ble gjort en feil, kom det uttalelser som etterlater et inntrykk av at media er medansvarlige for Johaugsaken.»

VGs kommentator: VM i ansvarsfraskrivelse

– Det er media selvsagt ikke, sier Løfshus og beklager at dette ble feil fremstilt.

Skyldte på media i TV 2-intervju



Til TV 2 hevdet Vidar Løfshus tidligere at Martin Johnsrud Sundby-saken krevde så mye av apparatet i Norges Skiforbund at det i praksis ødela for de andre løperne.

– Vi var en stresset organisasjon. Da Martin-saken kom, var vi uten en sjefslege som kunne ta den støyten og forklare i fagterminologi hva som hadde skjedd.

Skisjefen slår tilbake: Svenskene bør rydde i egen bakgård

– Det var litt armer og bein. Hadde vi holdt fokus bedre, hadde vi kanskje unngått det. Men det er lett å være etterpåklok, sa han til TV 2.

På oppfølgingsspørsmål om det er medias feil, svarte Løfshus deretter ja. Han mente TV 2s sak om medisinering av friske skiløpere utløste en «tsunami mot norsk langrenn på akkurat det fagområdet».

– Da blir det tøft å stå imot, sa langrennssjefen, som på spørsmål om alt dette var årsaken til at «dere glapp på Johaug», svarte han at «det påførte oss veldig mye stress»:

Les hele saken: Norges langrennssjef mente mediepress bidro til Johaugs dopingsak

– Fra juli til Johaug-saken sprakk var det stort sett hver dag en utøver som våknet opp til bilde av seg selv på forsiden av en avis, og det var stort sett negativt. Når jeg ser at mine utøvere lider slik, blir det tøft å følge opp. Det skal følges opp. Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt. Sånn ble det ikke, da havnet vi i nok en situasjon med Therese, sa Løfshus.