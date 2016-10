Lillebror Johaug: – Vi skal komme styrket ut av dette

Karstein Johaug er Therese Johaugs lillebror og treningspartner. I en rørende støtteerklæring beskriver han situasjonen storesøsteren har havnet i som «helt absurd».

På sin Instagram-konto tar Karstein Johaug storesøsteren i forsvar og uttrykker sin uforbeholdne støtte etter den positive dopingprøven.

– Helt fra vi var små og reiste på kretsrenn har du alltid vært et stort forbilde for meg Therese. Det er du som lært meg hvilke holdninger og verdier jeg har. For meg er du den snille, hjelpsomme, ærlige, redelige, sympatiske, omsorgsfulle og ikke minst ansvarsfulle storesøsteren, skriver lillebroren, som er fire år yngre enn Therese.

Han er lei seg for at søsteren opplever et mareritt etter at hun testet positivt på clostebol, et stoff som skal ha vært i en krem langrennsstjernen fikk av sin lege for å lindre munnsår.

– At du har kommet opp i denne situasjonen er for meg helt absurd og utenkelig. Det har ikke gått opp for meg hva du står overfor. Jeg kjenner deg alt for godt og vet hva du står for, vi skal komme styrket ut av dette, skriver Karstein Johaug og slenger på to hjerter i Instagram-posten som han la ut i går som Østlendingen (krever innlogging) først omtalte i dag.

Trener sammen



Karstein Johaug har vært Thereses treningskamerat på mang en økt opp gjennom oppveksten. Da Therese før VM i fjor ble bedt om å ramse opp sine viktigste støttespillere var det lillebroren som ble nevnt først.

– Vi har trent veldig mye sammen gjennom oppveksten. Han er fire år yngre enn meg og tidligere var det sånn at jeg lærte bort mye til han. Nå lærer vi mye av hverandre. Han har kvaliteter på hurtighet og sprint. Karstein har for eksempel vært med meg på treningsleir i Seiser Alm. Han går for Team Hadeland, bor på Lillehammer, og satser for fullt, sa Johaug til Aftenposten i februar i fjor.

Karstein Johaug fortalte dette om søskenparets samarbeid.

– Vi trener mye sammen, vi jobber opp mot hverandres styrker og svakheter. Jeg er veldig opptatt av detaljer og det har gått veldig mye på hurtighet i det siste. Vi filmer hverandre i treningsarbeidet; hva vi gjør bra og hva vi gjør dårlig. Ved jul og påske trener vi sammen to ganger daglig. I juli i fjor (2014) hadde vi 26 treningsdager, og det er mye.

Følger i søsterens fotspor



Ifølge Østlendingen har de to vært skitalentene i søskenflokken på fire og helt siden tidlig på 2000-tallet og reist Hedmark og Norge rundt sammen på forskjellig renn i regi av krets og forbund.

Mens søsteren gikk helt til topps, har lillebroren slitt med å ta overgangen fra junior- til seniorklassen.

PS! Karstein Johaug har ikke svart på VGs henvendelser.

