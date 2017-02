Langrennstopp: – Vi tåler ikke en dopingsak til

SKOGSTAD I BALSFJORD (VG) Han har stått oppreist i stormen med Johaug-saken, Sundby-dommen og astma-debatten. Men Torbjørn Skogstad (55) er skråsikker på én ting. Norsk langrenn har ikke rygg til enda en dopingsak.

Mannen fra Balsfjord i Troms medgir at han ikke kunne forestille seg hvilket mareritt han skulle havne i da han lot seg velge til langrennskomiteens leder i 2012. Alle piler pekte oppover. Langrenn hadde alt. Gullmedaljene, stjernene og store sponsorinntekter. Og ikke minst taket på publikum.

Falun-VM for to år siden var som en folkevandring av supportere over grensen. Norske langrennsløpere hentet hjem ni gull av tolv mulige. I den mesterskapsfrie 2016-sesongen vant Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby verdenscupen sammenlagt.

Men 20. juli i fjor slo glansbildet stygge sprekker. Martin Johnsrud Sundby ble idømt en utestengelse på to måneder for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline. Han ble i tillegg fratatt sammenlagtseieren i verdenscupen og Tour de Ski.

24. august kunne TV 2 fortelle at friske norske langrennsløpere ble tilbudt astmamedisin. Norges Skiforbund svarte med å nedsette et granskingsutvalg bestående av norske og utenlandske medisinske eksperter. Utvalgets rapport fremlegges i dag klokken 14.00.

Stress og press



13. oktober gikk det fra vondt til aller verst. Therese Johaug hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter bruk av sårsalven Trofodermin. Kanskje den største skandalen i norsk idrett i moderne tid.

I går ble det klart av Johaug ikke anker dommen på 13 måneders utestengelse.

– Vi tåler ikke en dopingsak til. Uansett hvor den måtte komme innenfor langrenn, så vil den ramme oss hardt, sier Torbjørn Skogstad.

Ikke hever han stemmen. Ikke slår han i bordet. Men det er likevel noe ved måten han sier det på som ikke levner tvil. Den «syke høsten» i langrenn har tatt på ham – og ganske mange andre – som har langrenn som livets store lidenskap. Skogstad forteller om et skiforbund preget av internt stress og press.

– Det har påvirket oss alle det vi har vært gjennom. Jeg ser utøvere, trenere og folk i apparatet rundt som føler seg mistenkeliggjort. At de kjemper mot påstander om juks, og for rettferdiggjøring av seg selv. Det synes jeg har vært tøffest, sier Skogstad.

LIDENSKAPEN: Langrenn er Skogstads store lidenskap. Foto: Terje Mortensen , VG

For ham har ydmykhet vært et sentralt tema i den selvskapte vanskelige situasjonen langrenn har havnet i. Og langrennskomiteen var ikke nådig i kritikken av hvordan pressekonferansen i Johnsrud Sundby-saken ble gjennomført på. I deres referat heter det: «Så gjennomarbeidet at den ikke greide å etterlate et inntrykk av ydmykhet og læring. Dette ble forsterket av en overdreven bruk av advokat».

– Det vi uttalte oss om fra langrennskomiteens side var hele bildet. I ettertid så vi at ting skulle vært håndtert annerledes. Og det er det mange andre også som har ment. Sikkert også de fleste som var involvert i den, sier Skogstad.

– Trodde noen drev gjøn



4. oktober i fjor er dagen han aldri kommer til å glemme. Han blir hasteinnkalt til et møte på kontoret til NFS`s generalsekretær Stein Opsal på Ullevaal stadion. Skogstad får vite at Johaug har testet positivt på et forbudt stoff. Kort tid etter når sjokkbeskjeden langrennsstjernen. Livet hennes raser sammen, forteller hun på en tårevåt pressekonferanse ni dager senere.

– Jeg trodde det var noen som drev gjøn med meg. Antidoping Norge hadde akkurat overlevert et brev om saken. Jeg syntes vi hadde vært gjennom nok, så kom Johaug-saken. Jeg tenkte at dette må vi bare håndtere. Dette kom ikke til å bli noe mindre enkelt enn det vi allerede hadde vært gjennom. Jeg fikk historiene fra Therese Johaug og Fredrik Bendiksen (daværende landslagslege) kort tid etter. Og jeg har alltid stolt på dem. Det har aldri vært noen grunn til å tvile, sier Skogstad.

Han hadde imidlertid liten erfaring med media før han ble konfrontert med dopingsalve, astmaspray og forstøverapparat i høst. Den tidligere melkebonden som hadde 24 kyr på båsen – kunne mye om medisinering av krøtter etter over 20 år i bransjen – men han måtte «trene» på hva som ventet ham i riksmediene foran historiens største dopingsak på norsk jord.

– Jeg løp en treningstur rundt Sognsvann hvor jeg forberedt meg på hva jeg skulle si på pressekonferansen. Hva som var naturlig for meg å mene om saken. Det siste halve året har vært som to år til sammen mentalt og arbeidsmessig. Men det er ikke synd på meg. Det er Therese og Fredrik dette er verst for, sier Skogstad.

Ba om nåde



Han bekrefter at langrenn – som har en sponsorbudsjett på om lag 80 millioner kroner årlig – har gått en runde med sponsorene. At det har vært «bedt om nåde» i kjølvannet av dopingsaker og astma-spekulasjoner. Og at sponsorer kan trekke seg ut av kontrakter over natten ved fellende dopingdommer.

– I høst var vi en situasjon hvor vi skjønte at tilnærmet alle sponsorene kunne gå basert på en situasjon hvor det var avlagt en positiv prøve med Johaug. Men, støtten har vært rørende, sier Skogstad.

Utvalget som skal granske bruken av astmamedisinering i norsk langrenn skal etter planen legge frem sin rapport i morgen. Skogstad understreker at han ikke er redd for en knusende dom, som kan befattes med doping. Og at han ikke sitter på noen illevarslende lekkasjer.

– Jeg kjenner ikke til noen seriøs forskning som tilsier at astmamedisin er prestasjonsfremmende. Vi må være varsom med å blande astmamedisiner med bloddoping. Og det er trist at det er blitt gjort. Det er en vesentlig forskjell på å behandle astma, og systematisk dope seg for prestasjonsfremmende skyld, sier Skogstad.

– Har dere var flinke nok i antidopingarbeidet? En løper som Marit Bjørgen opplyste under Johaug-høringen at hun ikke hadde gjennomført kurset «Ren utøver»?

STILLE OG ROLIG: Torbjørn Skogstad på hjemgården i Skogstad. Foto: Terje Mortensen , VG

– En sjekk inn mot Antidoping Norge (ADNO) vil vise at skiforbundet har vært nokså proaktiv i antidopingarbeidet. I 2015 var ADNO til stede hos samtlige langrennslandslag. Men så er vi selvsagt ikke fornøyd med at ikke samtlige har tatt kurset «Ren utøver». Dette må vi ta et felles ansvar for. Både utøvere og ledere, sier Skogstad.

Torbjørn Skogstad blir beskrevet som «rasende flink» av de som har kjent ham helt siden han begynte å kjøre løypemaskin for unge langrennsløpere i nærområdet. Selv har han et spesielt forhold til lokalpolitikk (sitter i kommunestyret i Balsfjord for Arbeiderpartiet) – og grasrota i idretten.

– Min største bekymring er at de som kjører opp løyper og trener barn ikke skal tro på oss lenger. Jeg har imidlertid blitt positivt overrasket. Dugnadsånden er formidabel når du kommer ut på lokale- og nasjonale renn. Det er dette som er selve nerven, og gir oss resultater. Det har ingenting med doping og svær smøretrailer å gjøre. Dette har med måte vi rekrutterer på, sier Skogstad.