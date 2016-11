Langrennssjefen om TV 2-Lersveen: – Flere løpere opplever ham som bøllete

Langrennssjef Vidar Løfshus omtaler Ernst A. Lersveen som «respektløs» – og sier at det er flere løpere som har reagert på TV 2-reporterens oppførsel.

Løfshus slår tilbake mot dem som har kritisert Martin Johnsrud Sundbys boikott av Lersveen – og mot dem som har kritisert Norges Skiforbund for å støtte Sundby og forsvare boikotten.

På lederplass er VG blant dem som har kritisert ledelsen i Norges Skiforbund.

– Jeg har et litt annet syn på det. Det er aldri heldig at en løper ikke vil la seg intervjue av en reporter. Men i dette tilfellet er det fullt forståelig, slik jeg ser det. I dekningen har Ernst vært forutinntatt og gitt uttrykk for et motiv der han vil vise at Martin er en juksemaker som har spekulert i medisinbruk, sier Løfshus.

Han er rask med å legge til at han er glad for at det nå ligger an til et forsoningsmøte mellom Sundby og Lersveen. Begge har gjennom VG ytret ønske om et slikt møte.

– Det mest fornuftige for Martin, meg og norsk langrenn er at vi to snakker sammen, sier Lersveen.

– Jeg håper på en veldig snarlig løsning på dette. Vi er hele veien i dialog med TV 2 og sjefene til Ernst, og jeg kommer til å takke ja til en prat med han personlig, om han foreslår det, skrev Sundby i en SMS til VG i går.

– Viser ikke respekt



– VG kommenterer at det handler om innskrenking av ytringsfriheten, men er det noe vi tåler, så er det kritiske spørsmål rundt våre disponeringer, sier langrennssjef Løfshus.

– Jeg mener det er å angripe denne saken feil. På det landslaget jeg er sjef for, så er det mange som har reagert kraftig på Ernsts oppførsel. Det er mange som har uttrykt sterk misnøye med ham, og det er mange som ikke har villet la seg intervjue av ham. Så enkelt har det vært. De opplever rett og slett at han ikke viser dem respekt. De opplever at han ikke er interessert i svaret han gir, og at han har en egen agenda, sier Løfshus.

Han fortsetter:

– Sånn jeg tenker, så er det forskjell på kritisk journalistikk og det å opptre respektløst. Det er flere løpere som opplever ham som bøllete.

REAGERER: Vidar Løfshus, her under et pressemøte på Ullevaal i august, sier at flere landslagsutøvere har opplevd TV 2s reporter Ernst A. Lersveen som respektløs og bøllete. Foto: Terje Bringedal , VG

– Kan du vise til konkrete episoder?

– Jeg har ikke lyst å nevne episoder, men jeg har flere av dem. Først og fremst er jeg glad for at det blir et møte mellom Martin og Ernst, for dette er ikke en ønskelig situasjon. Men vi har sagt klart og tydelig fra til redaksjonen.

– Har spisset seg til

– Kunne dette vært løst på en annen måte enn boikott?

– Det har gått så langt, og pågått over så lang tid. Både jeg og andre løpere har hatt møte med Ernst. Dette er på langt nær noe som bare gjelder Martin-saken. Det har bygd seg opp over tid. Og det er flere som har rapportert både til meg og skiforbundet.

– Var forholdet slik før dopingsakene?

– Klimaet har nok spisset seg til i høst. Det er ikke noe tvil om det. Som jeg sier, så har vi følt at Ernst har vært forutinntatt og ment at Martin er en juksemaker som har spekulert i medisinbruk. Det er så langt fra sannheten som man kommer.

– Har dere diskutert andre virkemidler, som PFU?

– Det meste har vært diskutert, men det må du nesten ta med Espen Graff (kommunikasjonssjef).

– Lersveen sier nå at dialogen er god?

– Ja, det har det vært. Vi har vært i møter og det har vært en dialog. Dette er ingen ønsket situasjon. Jeg bruker å si at mediene er en krevende samarbeidspartner.

PS! VG snakket med Løfshus sent mandag kveld, og hverken Lersveen eller TV 2 svarte på våre henvendelser.