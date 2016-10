Widvey med knusende kritikk av Norges Skiforbund i astma-saken

WADA-styremedlem Thorild Widvey gir Norges Skiforbund det glatte lag i håndteringen av astma-saken.

I et intervju med TV2 kommer den tidligere kulturministeren med flengende kritikk av skiforbundets opptreden etter at Martin Johnsrud Sundby ble dømt for ulovlig bruk av astma-medisin.

SKIPRESIDENT: Erik Røste. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Hennes kritikk gjelder tre punkter:

1. Måten Norges Skiforbund har pyntet på sannheten etter Sundby-dommen.

2. At Norges Skiforbund ikke har sjekket opp reglene nærmere hvis de synes noe har vært uklart.

3. At det er utøveren som har ansvaret for hva hun/han putter i seg.

Til TV2 sier Widvey:

– Jeg føler meg veldig sikker på at dersom en slik sak som med Martin Johnsrud Sundby hadde skjedd i et annet land, hadde vi her i landet vært veldig tydelig med vår kritikk. Min oppfordring til Norges Skiforbund er å ordne opp i dette.

KOMMENTAR: Astma-spørsmålet som gnager.

Og på TV-kanalens spørsmål om Norges Skiforbund har hatt en villedende fremstilling av saken, svarer hun:

– Dommen er iallfall veldig tydelig. WADA har gitt uttrykk for hvordan regelverket skal forstås. Og reglementet har nå blitt ytterligere skjerpet, og det må nesten være selvsagt at hvis man føler at noe er utydelig, så ta kontakt med WADA eller Antidoping Norge. Det er bedre enn å sette i gang med egne eksperimenter.

Lest denne? Svensk kommentator: – Steng alle norske skiløpere ute i to år.

Thorild Widvey avslutter kritikken av skiforbundet med følgende hjertesukk:

– Med tanke på respekt for internasjonalt antidopingarbeid så må jeg innrømme at Skiforbundet har et stort potensial for å forbedre seg.

Les også: Svensk professor vurdert som «habil» til astma-utvalget

Det ble i juli klart at Martin Johnsrud Sundby mister sammenlagtseierene i Tour de Ski og verdenscupen i 2014/2015-sesongen, og utestenges i to måneder etter brudd på WADA-reglementent.

Etter å ha hemmeligholdt saken i halvannet år, presenterte skiforbundet saken på en pressekonferanse.

Lest? FIS-lege om astmamedisin til friske: – Meget uheldig

Saken ble til slutt avgjort i idrettens voldgiftsrett, CAS. Norges Skiforbund møtte veggen i retten, som konkluderte med at det i seg selv er et brudd på dopingreglene å bruke en maskin ladet med nesten ti ganger det tillatte, uavhengig av hvor mye som faktisk når, eller ikke når, kroppen til utøveren.

Les også: Kulturministeren om astma-saken: - Alvorlig for norsk idrett.

– Det viste det seg at tolkningen Knut Gabrielsen, Olympiatoppen og hele det medisinske apparatet hadde, ikke samsvarte med regelen WADA mente de hadde laget, eller det de mente var intensjonen med regelen, sa Sundby på pressekonferansen.

VG har søkt kommentar fra skipresident Erik Røste, generalsekretær Stein Opsal, langrennssjef Vidar Løfshus og leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad. Ingen av dem har svart på vår henvendelse tirsdag kveld.

Røste har uttalt seg til TV2. Der sier han om det juridiske ansvaret:

– Juridisk har utøveren et ansvar. Det er det ingen tvil om. Grunnen til at han (Sundby) er i denne situasjonen er et medisinsk råd fra Norges Skiforbund. Det rådet tar vi ansvaret for.