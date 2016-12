Weng slått ut av matforgiftning før Tour de Ski

Heidi Weng (25) har hatt en alt annet enn bra oppladning til Tour de Ski. Norges beste kvinnelige langrennsløper er nå spent på hvordan en matforgiftning har påvirket henne.

– Jeg tror jeg må ha blitt matforgiftet mens jeg var i La Clusaz. Jeg ble i alle fall skikkelig dårlig dagen etter at jeg kom hjem fra Frankrike. Jeg trenger vel ikke fortelle hvordan det er. Jeg lå rett ut. Trøsten får være at jeg ble syk da det ikke var noen skirenn. Men dette har jeg aldri før opplevd midt i sesongen. Så jeg er selvsagt fryktelig spent på hvordan formen er etter en slik sjau, sier Weng til TV 2.

Lørdag for snart to uker siden vant hun den 10 kilometer lange fellesstarten i La Clusaz. Søndagen gikk hun som ankerkvinne Norge inn til stafettseier. Plagene skal ha kommet inn i skiløpernes «juleferie».

Nå har Weng trolig ikke fått den dosen trening hun forventet på grunn av sykdommen.

– Jeg fikk noen dager på hytta på Skeikampen, med god mat og fine treningsforhold. Men jeg merket jo at det var tungt å komme i gang igjen. Jeg frykter vel at denne touren blir som de andre. At det går tungt i starten og bedre etter hvert, sier Weng til kanalen.

Dårlig nytt



At Weng har slitt i oppladningen er ikke godt nytt for Norge. For i en tour hvor Therese Johaug og Marit Bjørgen ikke er på startstreken er 25-åringen storfavoritt.

Jenta fra Enebakk har herjet i verdenscupen de to første månedene. Hun leder med 33 poeng på lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg. Det er allerede et godt stykke ned til nærmeste utfordrer på tredjeplass, nemlig finske Krista Pärmäkoski.

De to blir trolig Wengs tøffeste utfordrere.

Allerede i morgen står langrennsjentene på startstreken når Tour de Ski åpner med sprint i den lille dalen i sveitsiske Val Müstair.

Lørdag venter en fem kilometer lang fellesstart. Basert på resultater tidligere denne vinteren passer de to første øvelsene henne godt. Om Weng selv mener hun er favoritt under Tour de Ski er en annen sak.

– Jeg var vel tre minutter bak Ingvild (Flugstad Østberg) før vi begynte på «monsterbakken» i fjor. Hun er minst like god, og se opp for Krista Pärmäkoski! sier Heidi Weng til TV 2.

