Weng klarte ikke å følge råd fra lagkamerat

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Finn Hågen Krogh hadde et råd til Heidi Weng, det klarte hun ikke å følge. Det kan ha kostet henne seieren i dag.

Weng og amerikanske Jessica Diggins utkjempet en uhyre jevn duell på dagens femkilometer, hvor utforkjøringene ble avgjørende.

Der var Diggins best. Etter å ha ligget bak Weng ved første passeringspunkt vant amerikaneren 4,8 sekunder foran jenta fra Enebakk.

– Jessica er utrolig blid, man blir smittet av det. Jeg hadde på følelsen at Jessica skulle vinne i dag. Jeg sa det til henne til og med før start. Hun viste styrke her i fjor på stafetten, sier Weng til VG.



Soooo happy



Den amerikanske løperen smilte stort etter seieren.

– I'm soooooo happy, sa Diggins mange ganger.



BESTE NORSKE GUTT: Finn Hågen Krogh ble nummer fire i Lillehammer lørdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Finn Hågen Krogh ble Norges beste herreløper på 10 kilometeren lørdag. Før kvinnenes start kom han med et råd til Weng.

– Krogh sa at han syns han åpnet litt for hardt, så han sa: Hold litt igjen. Men man må jo åpne alt man har. Men det var kanskje litt voldsomt. Ikke at det var en syk åpning, men litt for hard. Jeg kjente det i siste bakken, sier Weng til VG.

Men Weng gleder seg over en super start på sesongen.

– Nå er jeg skikkelig fornøyd jeg. Jeg kunne godt vært ferdig med sesongen alt, sier Weng og smiler.

Ploget



Diggins tok Weng i nedoverbakken. Det ble avgjørende.

– Jeg ploget rett og slett, sier Weng og smiler.

Les også: Northug innrømmer at det kan se ut som krise

Marit Bjørgen ble nummer tre – hele 15,8 sekunder bak amerikaneren. Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok fjerdeplassen. Ingvild Flugstad Østberg sørget for fire norske blant de fem beste. Gjøvik-jenta var bare 1,4 sekunder fra pallen.

– Det er utrolig artig og viktig. Hun har vist gode takter før på femkilometer skøyting. Hun er rå nedover. Det er bare å gratulere Jessica i dag, sier Marit Bjørgen til NRK.

Les også: Svensk dominans – norsk nedtur på hjemmebane

Voldsom sluttspurt av Diggins



Weng åpnet forrykende på dagens etappe av minitouren på Lillehammer. Allerede på den første kilometeren var hun foran alle konkurrenter. Diggins' tid var på dette tidspunktet relativt beskjeden. Det kunne se ut til å bli en ren norsk duell om seieren. Østberg, Uhrenholdt Jacobsen og Bjørgen var alle med i teten.

Men de siste fire kilometerne viste Diggins hvor tøff hun er i alle utforkjøringer. Det var nærmest dødt løp mellom amerikaneren og Weng til siste passering. Derfra og ut var Diggins snaue fem sekunder bedre.

Leder mini-touren



Selv om Weng til slutt tapte sekundstriden noterte hun seg for sin fjerde pallplass på fire forsøk. Hun leder mini-touren på Lillehammer før morgendagens 10 kilometer jaktstart.

Det er Østberg, Diggins og Bjørgen som følger nærmest. De er alle drøye 20 sekunder bak Weng i sammendraget.

Slik går jentene ut på søndagens jaktstart:

1. Heidi Weng 15:35.0

2. Ingvild Flugstad Østberg +20,7

3. Jessica Diggins +21,6

4. Marit Bjørgen +26,9

5. Krista Pärmäkoski +38,3

6. Astrid Uhrenholdt Jacobsen +43,9

7. Maiken Caspersen Falla +44,7

8. Ragnhild Haga +50,4

9. Ida Ingemarsdotter +55,0

10. Halla Falk +57,5

Resultatliste kvinner 5 kilometer intervallstart:

1. Jessica Diggins 12:40.3

2. Heidi Weng +4,8

3. Marit Bjørgen + 15,8

4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen + 16,4

5. Ingvild Flugstad Østerg + 17,2

6. Krista Pärmäkoski + 26,9

7. Ragnhild Haga + 31,2

8. Kari Øyre Slind + 32,0

9. Laura Mononen + 36,1

10. Nicole Fessel + 38,2

Øvrige norske:

15. Kathrine Harsem + 46,4

16. Maiken Caspersen Falla + 46,5

19. Marthe Kristoffersen +47,9

21. Lotta Udnes Weng + 50,3

32. Mari Eide +55,0

33. Silje Øyre Slind + 57,3

34. Anne Kjersti Kalvå + 57,5

40. Kari Vikhagen Gjeitnes + 1.04.1

55. Anna Svendsen + 1.25.0

VG utvider saken.