VM-vrakede Brandsdal har fått kjeft hele sesongen

DRAMMEN/OSLO (VG) Eirik Brandsdal (30) leverte årsbeste og knuste alle i sprintfinalen. Kjelsås-gutten innrømmer at han har fryktet for landslagsplassen neste sesong.

30-åringen havnet foran Johannes Høsflot Klæbo (20) og Sergej Ustjugov på dagens sprint i Drammen, mens Petter Northug ble nummer fire.

Fått mye kjeft



En solid opptur for Brandsdal som etter svake resultater ble vraket til VM i Lahti, og som har slitt hele sesongen. Dermed var det på sin plass at sprinttrener Arild Monsen endelig var fornøyd. Brandsdal var den eneste som kunne følge Klæbo på oppløpet og hadde den beste avslutningen.

– Brandsdal har fått så mye kjeft av meg i det siste. Det var artig nå. Han har fått så mange slag... Med VM og sånne ting. Det var artig å se at han slår tilbake og ser at han kan, sier Monsen i pressesonen etter rennet.

– Ikke «killer» nok



Brandsdals trener sier rett ut at han ikke er fornøyd med hva han har levert det siste halvåret og at de beskjedene har han fått gjennom hele sesongen. I det siste ordentlige internasjonale kvalifiseringsrennet før Lahti-VM ble Brandsdal nummer 17. Med andre ord ikke godt nok for noen tropp til Finland.

– Han har ikke vært «killer» nok. Men i dag tenker han at «f***, jeg skal ikke slippe den ryggen med en mann som går alt for å sprenge feltet», som Johannes gjør. Da er det jo lett. Er man mann så prøver du i hvert fall, og det klarte han, sier Monsen – svært fornøyd over at eleven gikk til topps på hjemmebane.

Fryktet vraking



Brandsdal sier at han ikke har tenkt for mye over VM-vrakingen og skuffelsen la han kjapt fra seg. Han sier følelsen av å vinne skirenn igjen er god, og en etterlengtet følelse. Men kjeften fra Monsen har han ikke glemt.

– Det er rene ord for pengene der. Monsen er en ærlig type som sier hva han mener. Han synes jeg har vært for dårlig. Han sier jeg må skjerpe meg, sier Brandsdal.

– Sånn at du fryktet hva som skulle skje med landslagsuttak neste år?

– Jeg har hatt det i bakhodet og tenkt mye på det faktisk. Det var viktig for meg å prestere i dag slik at jeg gjør det uttaket lettere på mine vegne i hvert fall. På gode dager er jeg en veldig bra klassisk-sprinter. Jeg har lyst til å få med meg et mesterskap til, sier Oslo-gutten.

Norsk dominans



Norge dominerte dagens herresprint i Drammen fullstendig og hadde hele åtte av sine 12 løpere i semifinalene. I finalen var det fem nordmenn mot Sergej Ustjugov.

Petter Northug var blant de og vartet opp med et show foran hjemmepublikum allerede i kvartfinalen.

Da det hele skulle avgjøres var det Klæbo og Brandsdal som viste seg som sterkest. I den slake bakkehellningen mot slutten var Brandsdal sterkeste, og sikret sin første seier for året.

Resultater:

1. Eirik Brandsdal, Norge.

2. Johannes Høsflot Klæbo, Norge +2.55.

3. Sergej Ustjugov, Russland +3.28.

4. Petter Northug, Norge +4.50.

5. Pål Golberg, Norge +5.99.

6. Sondre Turvoll Fossli, Norge +12.42.