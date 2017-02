OTEPÄÄ/SJUSJØEN (VG) VM-kompisene til Petter Northug (31) tror han kan være god for gull på sprinten. De tror villdyret våkner i tide. Derimot er de atskillig mer skeptisk til hva han kan klare på fem-mila eller andre distanserenn.

– Petter er en luring. Man vet aldri med han, sier Northugs gode kompis Niklas Dyrhaug (29).

– Vi så i NM at han har en vei å gå, men det blir spennende å se på sprinten. Jeg tror kanskje han overrasker der. Det ser ut som sprinten er hans sjanse, sier Dyrhaug.

En annen VM-trønder, Emil Iversen (25), er helt enig med Dyrhaug:

– Petter vinner ikke fem-mila! Men på sprinten er han en like stor utfordrer til gullet som ale de andre norske kortene. Petter blir hard å slå på sprinten, sier Iversen, som selv trolig kommer til å gå sprinten i Lahti.

– Hva med teamsprinten?

– Den er nesten som et distanserenn. Det er teoretisk mulig - om han skulle vinne sprinten først. Jeg tror VM-løypa i sprint passer både Petter og meg, sier Emil Iversen.

Sjur Røthe (28) mener at Petter Northug viste «litt gamle takter» på NM-sprinten på Lygna.

– Jeg håper og tror at Petter kommer i slag til sprinten. Han må nok ha minst årsbeste for å kjempe om medalje, men Petter er en ringrev og en mesterskapsløper, så det kan godt skje.

– Hva med distanserenn?

– Der er jeg mer spent. Sprint er nok den største muligheten for Petter Northug denne gang. Han har ikke fått trent godt nok til distanse. Han hadde en sykdomsperiode da han var ute. Han har ikke sett pigg nok ut til å være med inn på ei femmil, sier Røthe - og legger til:

– Samtidig er det farlig å avskrive Petter!

VM-debutanten Simen Hegstad Krüger (23) er også opptatt av at Northug er en mesterskapsløper.

– Hvis han får gjort det han vil fram mot VM-starten, kan vi aldri avskrive han. Men han har en lengre vei enn tidligere år.

Sindre Bjørnestad Skar skal, i likhet med tittelforsvarer Petter Northug, gå sprinten i Lahti. Han sier:

– Han klarer nok å finne sin beste form til VM. Spørsmålet er hvor bra det blir. Jeg tror ikke treningsgrunnlaget er godt nok for å vinne distanserenn, men han kan ta gull i sprinten og også teamsprinten.

Petter Northug var syk hele den første delen av vinteren og var blant annet ikke med i Tour de Ski. Men han har siden kommet tilbake og gjorde en brukbar figur i NM.

Bookmakerne har ikke like mye tro på Northug som det lagkameratene har. NordicBet gir fire ganger pengene på at Northug tar en individuell medalje, mens Unibet tilbyr 2.45 for det samme.

Individuelt gull til Northug gir 6,50 i odds hos Nordicbet og 7,00 hos Unibet.

PS: I helgen er det siste verdenscup før VM. Den går i estiske Otepää. VM starter om ei uke.

Norges lag:

Menn, sprint, fri teknikk

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Petter Northug, Strindheim IL

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Mattis Stenshagen, Follebu IL

15 km klassisk

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Mattis Stenshagen, Follebu IL

Kvinner, sprint

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Mari Eide, Øystre Slidre Skilag

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

10 km klassisk

Marit Bjørgen, Rognes IL

Marthe Kristoffersen, IL Varden Meråker

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Ragnhild Haga, Åsen IL

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Heidi Weng, IL i Bul