VAL DI FIEMME (VG) Disse to karene sto med banneret som vakte så stor oppmerksomhet under lørdagens nest siste etappe av Tour de Ski.

– Vi elsker langrennssporten. Men vi er sinte over dopingsituasjonen, sier Rinaldo Fornoni og Giuseppe Manfri, som kommer fra fjellandsbyen Gomo, ikke så langt fra Bergamo.

Få med deg den store «monsterbakke»-guiden, der Sundby var raskere enn Ustjugov i fjor.

«Mindre ventoline = færre mestere. Wada, våkne!», sto på banneret deres, noe som ble tolket som en protest mot Martin Johnsrud Sundby, som i sommer ble dømt for brudd på dopingbestemmelsene etter bruk av astmamedisin.

– Nei, nei, dette har ikke noe med Martin eller andre skiløpere å gjøre. Det er pampene vi protesterer mot. Mot WADA, FIS, IOC, IAAF…

– Hvordan reagerer dere på at seks russere ble utestengt fra Tour de Ski?

– Det skulle kanskje ha vært flere, ler Rinaldo Fornoni.

Han gjentar at de ikke er sinte på utøverne.

– Men kanskje pengene bestemmer for mye i idretten nå. Vi synes det er rart at syke utøvere kan bruke medisiner, og så vinner de. Vi synes at ventoline og andre slike stoffer bør være forbudt.

Mens Martin Johnsrud Sundby gikk inn til sin første seier i årets Tour de Ski, fanget TV-bildene opp en banneret til de to italienerne.

Etter målgang viste VG frem bildet av banneret til sammenlagtlederen av Tour de Ski, Sergej Ustjugov, som har ett minutt og 12 sekunder til gode på nordmannen før monsterbakken søndag.

– Det er ikke pent, sier russeren til VG.

– Dette er ikke bra, slik må ikke tilskuerne gjøre, legger 24-åringen til.

Sundby sier at han ikke så det, og ler litt:

– Dette tenker jeg ingen verdens ting om. Det er sjelden jeg får så god mottagelse som det har vært her i Italia. Så det tenker jeg veldig lite på, sier Martin Johnsrud Sundby til VG.

Rinaldo Fornoni sier at nordmannen er en av deres helter.

– Vi har vært på samtlige Tour de Ski, og vi har vært Europa rundt på langrenn. Vi er glad i skisporten. Det er derfor vi bryr oss.

– Vi har også vært på femmila i Holmenkollen. Og se her på luen min, sier Fornoni og setter pekefingeren mot en gammel norsk landslagslue som han fikk da han for noen år siden var frivillig under verdenscupen i Milano.

Han viser også fram et bilde på mobiltelefonen. Det er Rinaldo i en atskillig yngre utgave, samen med Marit Bjørgen og Hilde G-P, trolig fra tidlig 2000-tall.

I kjølvannet av saken mot Johnsrud Sundby fikk det norske langrennslandslagets bruk av astmamedisin stor oppmerksomhet. Et eget utvalg har gransket medisinbruken i norsk skisport og kommer snart med sin rapport.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier dette til NRK i en kommentar om banneret:

– Det er kunnskapsløst. De kjenner ikke idretten. Det er mange nasjoner og mange utøvere som bruker medisiner.

Men de to italienerne vil altså ikke ramme Norge spesielt. De kjemper mot medisinbruken i langrennssporten, fordi de elsker den.

– Også vår egen Manuela di Centa brukte ventoline. Vi synes det skal bli forbudt, sier Rinaldo Fornoni.

– Hva mener dere om Therese Johaug-saken?

– Det var vel bare et uhell? Hun kom til å bruke en krem som inneholdt et ulovlig stoff.