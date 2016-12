Välbe: Vi har ikke bedt om juks med dopingprøver

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe hevder hun vet at de russiske langrennsløperne er rene og sier at hverken hun eller løperne har bedt om juks med dopingprøvene.

Ifølge McLaren-rapporten som kom sist uke, har mer enn 1000 russiske idrettsutøvere vært en del av doping-jukset. I rapporten kommer det fram at flere langrennsløpere er blant dem det skal ha blitt manipulert med dopingprøvene til.

Det internasjonale skiforbundet FIS bekreftet onsdag at det er flere langrennsløpere på listen som de har fått fra WADA. I alle tilfeller handler det om dopingprøver i forbindelse med Sotsji-OL i 2014. Ifølge McLaren-rapporten byttet russerne da ut dopingprøvene med rene urinprøver – gjennom et hull i veggen til laboratoriet, i nattens mulm og mørke.

FIS skal nå undersøke saken nærmere og finne ut utøvere skal utestenges.

– Det er en normal reaksjon fra det internasjonale forbundet, sier Välbe til R-sport.

– Vi ønsker absolutt at det skal være en reell kontroll og undersøkelse av alle opplysninger.

Välbe sier så til R-sport:

– Alt dette skyldes påstandene fra Grigorij Rodtsjenkov om manipulering med urinprøver. Hvis det har vært slike manipulasjoner, så er det noe han har drevet med. Verken jeg eller utøverne har bedt ham om å gjøre det. Vi vet at vi er rene, sier Jelena Välbe og legger til at det også finnes blodprøver som det må tas hensyn til.

Rodtsjenkov er den tidligere lederen for dopinglaboratoriet i Moskva. Han bor nå i USA. McLaren-rapporten støtter seg trolig i stor grad til de forklaringene han har gitt.

I Russland blir Grigorij Rodtsjenkov fremstilt som en forræder. I vesten hylles han som en varsler.

– Grigorij Rodtsjenkov kommer i lang tid til å bli husket som en forræder, skriver kommentatoren Oleg Sjamonaev i sportsavisen Sport Ekspress.

Han går så langt som å sammenligne Rodtsjenkov med dem som deserterte fra den røde armé under den andre verdenskrig. De ble som kjent skutt.

Flere medier, blant annet New York Times og russiske sports.ru, har konkret nevnt navnet Aleksander Legkov blant dem som det skal ha blitt manipulert med dopingprøvene til.

For et par dager siden ble det bestemt at bob-VM i 2017 skal flyttes fra Sotsji i Russland - på grunn av avsløringene i McLaren-rapporten.

Selv om ikke FIS har kommet med noen informasjon om dette, antyder Jelena Välbe nå at det samme kan skje med verdenscupavslutningen i langrenn, som etter planen skulle gå i Tjumen i Sibir midt i mars.

– Etter det jeg forstår, blir det ingen verdenscup-finale i Russland, sier hun ifølge championat.ru.

– Jeg regner med at det blir en kamp om det. Men det er ingen grunn til å lage noen tragedie av det, sier Välbe, og mener at det er viktigere ting foran henne:

– Det viktigste blir å sørge for at alle våre utøvere får delta i OL, sier skipresidenten og snakker altså da om 2018-OL i koreanske Pyeongchang.