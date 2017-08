Den russiske skipresidenten Jelena Välbe beklager at Therese Johaug ikke får gå vinter-OL. – Hun fikk i seg stoffet ved en tilfeldighet, sier hun til VG.

Välbe har gitt kommentarer til en rekke russiske medier om Johaug-dommen tirsdag. Når VG ringer henne, er hun først og fremst opptatt av at OL kommer til å gå uten en av verdens beste skiløpere:

– Jo flere av de beste som er på startstreken, jo bedre. Jeg elsker konkurranse. Et OL med Johaug ville være mer interessant for alle, ikke minst for tilskuere og tv-seere. Derfor er det veldig synd at Therese Johaug ikke kan delta i OL.

– Du uttaler i et russisk intervju at dommen er «absurd» ...

– Jeg kan ikke si så mye om dommen er rettferdig eller ikke, men jeg er helt sikker på at Johaug ikke tok dette stoffet med vilje, for å dope seg. Det var helt tilfeldig at det kom i kroppen hennes.

– Alle lærer



Jelena Välbe sier at hun, som både skipresident og landslagssjef, er nøye med si til sine utøvere at de må være forsiktige:

– Jeg sier til mine utøvere: Les alt som står om middelet du skal ta. Det kan være farlig. Alt fra enkle tabletter til en leppekrem kan gi deg store problemer.

– Jeg tror vi alle lærer av det som har skjedd med Therese Johaug, sier Välbe, som tidligere har uttalt til VG at hun synes «inderlig synd» på den norske skiløperen.

– Tror du hun kan komme tilbake?

– Ja, Therese er ung og kan trene videre, også mot neste OL, sier Välbe om den 29 år gamle norske løperen.

– Ekte diktatur



Selv la russeren opp da hun var 30 år. Før det rakk hun å ta tre OL-gull og 14 VM-gull.

CAS-dommen har vakt stor oppmerksomhet i Russland, og på twitter har politikeren Aleksej Pusjkov kastet seg inn i debatten:

– Det er en gal krig mot doping. På grunn av leppekremen ble den olympiske mesteren fra Norge diskvalifisert. Et ekte diktatur, skriver Pusjkov - som mener at amerikanske utøvere er de eneste som får unntak fra dopingkampen.

– Forståelig



Tidligere sjef for det russiske antidopingbyrået, Nikolaj Durmanov, mener at dommen samsvarer bra med internasjonal standard.

– Ikke 13, ikke 18, men 24 måneder er den automatiske dommen etter en sånn sak. Denne dommen samsvarer mer med internasjonal standard (enn den norske dommen), mener Durmanov, og legger til:

– Det er forståelig at hun har fått en strengere dom, ellers kan den neste si at «jeg har brukt leppestift» eller «jeg har fått det i kjøtt» eller «jeg har fått det i melk». Eller «jeg har fått det ved å berøre håndtaket i et offentlig transportmiddel», sier han til nyhetsbyrået R-sport.

– Prinsippet må være at en idrettsutøver er ansvarlig for det som kommer i kroppen, uansett om det er med vilje eller ved et uhell.

Den finske skiløperen Aino-Kaisa Saarinen mener at en utøver må være ansvarlig for hva hun har i kroppen:

– Jeg anser at dette er en mer passende dom enn den første, sier hun til YLE.