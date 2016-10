Välbe synes synd på Johaug: Merkelig at leppekrem er doping

Den russiske langrennspresidenten Jelena Välbe (48) synes oppriktig synd på Therese Johaug (28).

Den norske skidronningen har testet positivt på et ulovlig stoff etter at legen ga henne en krem for å få orden på noen stygge sår på leppene.

– Hun skulle bare ha behandling for ei vond leppe. Men listen med ulovlige stoffer er så lang. Snart er det bare kål de kan spise, sier Välbe til VG.

– Synes du det er for strenge dopingregler?

– Nei, nei, jeg er for at det skal være strenge regler, men at en krem mot sår på leppene skal være ulovlig, er merkelig. Det blir vanskelig for toppidrettsutøvere å leve normalt når det er slik.

FORTVILET: Therese Johaug på pressekonferansen torsdag. Foto: Terje Bringedal , VG

– Utøverne må være veldig forsiktige?

– Ja, legen ga henne bare en krem fordi hun hadde problemer med leppene, og så skjer dette.

Jelena Välbe ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Pappa Johaug: – Håper rettferdigheten seirer

Sjekker både te og salver



I et intervju med lokalavisen Østlendingen for et par uker siden fortalte Therese Johaug hvor forsiktig hun er:

– Jeg tar aldri noe jeg får tilbudt eller kommer over uten å sjekke det først. Enten det er en salve eller en te, sa hun.

Hun kommenterte spesielt problemet med munnsår. Johaug har fått mange innspill på salver og kremer som skal være lindrende og forebyggende. Da er hun ekstra påpasselig.

– Jeg sjekker både én, to og tre ganger, sa Johaug til Østlendingen.

– Storm i et vannglass



Jelena Välbe sa nylig i et intervju med en russisk lokalavis at det er et «doping-hysteri». Hun kommenterte McLaren-rapporten på denne måten:

– Jeg forstår ikke hvorfor dette doping-hysteriet. Det er på grunnlag av en rapport som ikke er støttet av bevis. De prøver å skylde på oss for alle dødssynder. Det blir feil, sa Välbe.

Når VG snakker henne, lar hun seg likevel ikke friste til å fryde seg over norske dopingsaker. Snarere synes hun altså synd på Johaug.

Den tidligere svenske toppløperen Thomas Wassberg synes heller ikke saken er så alvorlig:

– Storm i et vannglass, sier han ifølge Aftonbladet.

Får oppmerksomhet i Russland



Saken er mye omtalt i russiske medier torsdag. Nyhetene presenteres stort sett på en objektiv måte, der Johaugs forklaring kommer fram.

– Johaug trues av fire års utestengning, fastslår sportsavisen Sport Ekspress, som sammenligner oppmerksomheten i Norge med oppstyret som var i Russland da det ble kjent at tennisstjernen Maria Sjarapova hadde testet positivt for meldonium.

– Johaug har aldri vært involvert i noen «mørke» saker tidligere, skriver avisen og siterer fra hvordan Johaug forklarte seg på pressekonferansen i Oslo.

– Da dopingprøven ble tatt, oppga hun kremen for leppene som en av medisinene hun hadde tatt. Derfor har hun beskyttet seg mot mulige konsekvenser, mener Sport Ekspress.

Den tidligere russiske landslagslegen i friidrett, Farid Khamidullin, sier dette til avisen:

– Det er et stort spekter av antihormonelle kremer og kremer med anabol effekt, som er forbudt av WADA. Du må vurdere hvor riktig det er å bruke en sånn krem. Selv har jeg aldri vært nødt til å ty til en sånn krem for behandling av solbrenthet. Det finnes en rekke andre medikamenter som er effektive og fullstendig sikre (i forhold til dopingreglene), sier Khamidullin.