TOBLACH (VG) Sergej Ustjugov (24) knekker alle i Tour de Ski. Og tar ski-verden med storm. I går kom dopingjegerne til hotellet hans.

Bjørnen fra Sibir (fra skiskyttermetropolen Khanty-Mansijsk) benytter anledningen til å gratulere to personer med bursdagen fredag – gjennom VG:

– Mamma Natalja. Jeg elsker deg. Og så hører jeg at Petter Northug også har bursdag. Gratulerer til begge, sier Ustjugov, som torsdag sa til VG at han tror Northug blir VM-kongen i Lahti.

– Det virker som du har blitt populær i Norge også, antyder vi overfor den nye skistjernen, som kanskje oppfører seg annerledes enn tidligere russiske skihelter. Til tross for at han bare vil snakke russisk med utenlandske journalister.

Les også: Pappa Northug: – Petter må være i gang om 14 dager

– Jeg vet at Norge er en skinasjon. At det er sport nummer én sammen med skiskyting. Og norske supportere støtter selvfølgelig sine, sier Ustjugov, og er takknemlig for at han får positiv omtale i Norge:

– Fem seirer på rad, jeg er russer og går uten doping, det vet alle. I går kom dopingjegerne til meg og kontrollerte meg. Jeg er ren, og jeg er russisk, gjentar han.

Tidligere i Touren har Ustjugov fortalt at han ble dopingtestet sju-åtte ganger i løpet av november-desember. Nå har han blitt testet minst to ganger også under selve Touren.

Etter samtlige av sine fem seirer til nå i Tour de Ski har Sergej Ustjugov uttalt at han går for sine utestengte kolleger, som Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin. Seks russiske skiløpere ble utestengt fra touren, som følge at funnene i McLaren-rapporten.

Les også: Langrennssjefen: Bekymret for Northug før VM

Ustjugov har nå mer enn halvannet minutt til gode på Martin Johnsrud Sundby, som uttrykker at «jeg får konsentrere meg om å holde på 2. plassen». Men russeren er slett ikke overbevist om at det er over når to renn gjenstår i Val di Fiemme.

– For Martin er ikke ett minutt så mye. Det viste han i Tour of Canada i vår. Lørdag blir det et veldig tøft løp, 15 km klassisk. Og det skjer i høyden. Det blir vanskelig. Jeg tror ikke at jeg har avgjort Tour de Ski ennå, sier Ustjugov, og begynner å bli utålmodig for å komme seg ut og gå seg ned.

– Jeg tror Martin tok det litt mer med ro for å forberede seg til lørdagens løp. Kanskje det var riktig av han å gjøre det. Han brukte ikke så mye krefter som meg. Jeg rekker ikke å komme meg til morgendagen, sier Ustjugov.

Les også: – Tour-konge Ustjugov: Northug blir VM-konge

– Hva sier du om fem seirer på rad?

– Det er et sjokk, både for meg og for alle som er glad i langrennssporten.

Nå innser Martin Johnsrud Sundby at han er sjanseløs mot russeren.

– Jeg har ikke formen inne til å gjøre de rå løpene. Jeg er seig fra start, beina er tunge, og jeg har ikke noe å gå med. Sekundene flyr, beskriver Sundby overfor norske journalister i nærmere ti kuldegrader i Italia.

Les også: Beste norske på 5. plass: verste på over fire år

– Det er dritkjipt. Men det er realt også. Jeg kan ikke skylde på hverken det ene eller andre, legger han til.

På spørsmål om Ustjugov avgjorde touren fredag, svarer Sundby:

– Det tror jeg. Nå er jeg nesten så defensiv at jeg må begynne å se meg bakover istedenfor fremover. Hvis kroppen skal være på dette nivået, så blir det seigt de neste to dagene.

FIS-sjefen Vegard Ulvang er glad for at Sergej Ustjugov utfordrer de norske stjernene:

– Det er veldig bra med en komplett russisk skiløper. Russland er vårt største skinasjon, og han drar meg seg masse interesse og engasjement fra en stormakt. Det er viktig at vi i Norge har noen i Norge å konkurrere med. Her har vi noe å bryne oss på, noe å strekke oss etter!

Tour de Ski etter fem av sju etapper:

1, Sergej Ustjugov, Russland

2. Martin Johnsrud Sundby +1.34,1.

3. Dario Cologna, Sveits + 2.07,5.

4. Alex Harvey, Canada +2.08,0.

5. Maurice Manificat, Frankrike + 2.14,5.

6. Matti Heikkinen, Finland 2.32,3.

7. Simen Hegstad Krüger, Norge +2.34,0.

8. Marcus Hellner, Sverige + 2.43,4.