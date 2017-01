Ustjugov skal finne VM-formen i Norge

VAL DI FIEMME (VG) Tour de Ski-vinneren Sergej Ustjugov (24) skal legge grunnlaget for VM-formen i Norge. Og han er sikker på at Petter Northug (31) kommer som et skudd til Lahti.

Martin Johnsrud Sundby var sjanseløs til å ta igjen russeren, som ble fotografert som Tour-vinner – mens nordmannen sto på pallen sammen med resten av de norske løperne som vinner av lagkonkurransen.

Ustjugov har vist i Tour de Ski at han er tøffing. Han var faktisk innom boksesporten før det ble langrenn. Og MMA-stjernen Conor McGregor er hans store helt.

– Sergej elsker å se på MMA når han har fri, og han liker aller best «han iren», forteller Ustjugovs kjæreste Jelena Soboleva til VG.

Jelena og Sergej har vært kjærester i syv år. I går var de ekstra glade begge to, etter at Ustjugov hadde holdt Martin Johnsrud Sundby lett bak seg opp alpinbakken i Val di Fiemme.

– Jeg glemmer aldri da McGregor vant på 13 sekunder over Jose Aldo, sier Sergej Ustjugov – og ser tilsynelatende kampen for seg.

– Jeg elsker også MMA-spill på Playstation, avslører han.

KJÆRESTEN: Jelena Soboleva. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Kjæresten Jelena er også skiløper i verdenscupen. Derfor får de mye tid sammen.

– Vi ble kjærester da vi var sammen på juniorlandslaget, avslører hun.

– Hvordan er Sergej?

– Han er så snill og omtenksom. Han hjelper alle. Og han er min, smiler Jelena Soboleva.

– Er du overrasket over at han vinner Tour de Ski?

– Egentlig ikke. Han er så talentfull. Jeg ser at dette er tungt for ham, men dette har han trent hardt for og fortjener, sier hun.

Sergej Ustjugov forteller at han har fått meldinger fra sine utestengt lagkamerater under Tour de Ski.

– Og fra mange andre. Jeg har følt støtten fra hele Russland, sier han.

Ustjugov har under hele Touren sagt at han går for sine utestengt kompiser. Han har også understreket at han har vært dopingtestet veldig mye og er «ren», som er det russiske ordet han bruker.

– Kan du gå enda fortere i VM, spør VG.

– Jeg skal være med i sprinten i Toblach neste helg, så får vi se …. Det er enda lenge igjen til Lahti. I hvert fall ganske lenge.

Ustjugov fastslår at treneren bestemmer opplegget fram mot VM. Markus Cramer forteller at det blir treningsleir i Seefeld, så verdenscup i Falun og deretter Norge.

– Sjosjoen, sier Ustjugov til VG.

– Sjusjøen!

– Sjosjoen, ja! Der håper vi også å gå i det norske mesterskapet.

Sergej Ustjugov hadde ett minutt og 12 sekunder til gode på Martin Johnsrud Sundby før monsterbakken, og med en magesyk nordmann på startstreken, ble det aldri spennende.

– Men det var tungt. Jeg har aldri følt det så ille før.

– Hvordan føles det å vinne?

– Akkurat nå har jeg ingen spesielle følelser. Bare at jeg har vunnet. Det kommer kanskje etter hvert.

Ustjugov avslører at han i Russland kalles for «Elgen», men at han ikke har noe imot om nordmenn kaller ham «bjørnen fra Sibir».

– Ustjugov er en veldig verdig vinner av Tour de Ski, sier Martin Johnsrud Sundby.

– Han kommer til å bli tøff i VM, sier Dario Cologna.

Selv vil russeren helst legge press på andre.

– Nivået i VM kommer til å bli veldig hardt. Før sesongen håpet jeg på et par pallplasser, nå vet jeg ikke … Jeg håper å vise mitt beste der.

HJEMME: Sergej Ustjugov sammen med kjæresten Jelena Soboleva i Jekaterinburg. Bildet er fra Ustjugovs instagram-profil. Foto:

– Hva tror du om Petter Northug i VM?

– Han kommer til å gjøre det veldig bra. Han har vært lenge ute. Han er sulten på suksess nå!

Sergej Ustjugov kommer fra Khanty-Mansijsk i Sibir. Han liker ikke å skrive autografer, ha pressekonferanser eller alle andre forpliktelser utenfor skiløypa. Ustjugov liker best å gå på ski.

Og han elsker å kjøre bil. Sergej og kjæresten bor i Jekaterinburg, rundt 1100 kilometer fra hjemstedet Khanty-Mansijsk. Han har ikke noe imot å kjøre bil mellom de to byene.

Ustjugov tjente 790 000 kroner på seieren i Tour de ski. Han vet ikke hva han skal bruke dem til. VG foreslår en ny bil.

– Jeg tror det er en Audi Quattro i bonuspremie i verdenscupen. Jeg får satse på den!