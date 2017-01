OBSERSTDORF/OSLO (VG) Det var ikke bare nordmennene som var rasende på Tour de Ski-leder Sergej Ustjugov i dag. Marcus Hellner beskylder russeren for å ha slått etter ham underveis i løpet.

Svensken forteller på VGs spørsmål hva det var som skjedde mellom ham selv og russeren ute i løypa på den 20 kilometer lange distansen i dag.

– Det er kanskje ikke noen stor greie, men da jeg kom opp mot ham slo ham meg med staven. Da ble jeg forbannet på ham. Da dro jeg til en gang, så slo han en gang til.

– Folk kjører inn i hverandre. Det skjer hele tiden. Jeg blir også kjørt inn i iblant, men jeg slår ikke folk for det. Han er het og man blir lett forbannet, men det skal litt mer til for at man blir slått, sier Hellner.

Viste neven i målområdet



Hellner hadde en god dag i sporet etter å ha gått inn til en femteplass. Men han reagerer altså voldsomt på Sergej Ustjugovs oppførsel underveis i dagens 20 kilometer. Svensken mener dramaet som utspant seg mellom ham selv og tour-lederen ble for drøyt.

Krangelen fortsatte nemlig i målområdet. Der skal de to ha havnet i munnhuggeri. Det viser den svenske avisen Expressens skjermdump fra TV-kanalen SVTs sending.

– Han begynte å ta opp neven mot meg. Jeg skjønte ikke hva han holdt på med, sier Hellner, som understreker at han tidligere har hatt et godt forhold til russeren.

– Jeg blir forbannet jeg også, så da er det er kanskje ikke noe å forsvare da heller, sier Hellner.

Ustjugovs spydige svar



Sergej Ustjugov stilte opp på pressekonferanse med tolk. Da han ble spurt om situasjonen med Hellner, svarer han slik:

– Det var et veldig anspent renn og veldig tøft. Allte slo alle på staver og ski. Jeg følte meg mer utsatt enn andre. Den første gangen snudde jeg meg tilbake og sa fra til Marcus, men så ga han seg ikke. Så gjorde han det igjen, og så slo jeg ham i revansj, sier Ustjugov, før han avslutter:

– Jeg er ikke en fyr som kan bli slått. Jeg kan stoppe og slåss i løypa om det er nødvendig, sier Ustjugov, definitivt mannen som stjal overskriftene i dag.

Sundby gliste av Ustjugov



For 24-åringen tirret på seg den norske leiren også. Da Martin Johnsrud Sundby gikk feil og tapte mye tid på dagens etappe så Ustjugov sitt snitt til å stikke fra. Manøveren falt ikke i god jord hos Didrik Tønseth, som kalte russeren for usportslig.

Sundby forsvarte imidlertid russeren og bærer ikke nag. Når han får høre om det svensk-russiske bråket ser han istedet humoristisk på det.

– Vi har ikke sånn trening innlagt i oppkjøringen, så jeg skal i hvert fall ikke stoppe og slåss mot ham, gliser Martin Johnsrud Sundby.

VG utvider saken.