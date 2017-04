Uhrenholdt Jacobsen gjør drastiske treningsgrep

FORNEBU (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) nekter å ta fatt på nok en konkurransesong stinn av trening. Nå blir det en sesongoppkjøring helt utenom det vanlige.

Heming-jenta skal nemlig gjøre stikk motsatt av tidligere sesonger. Før tidligere mesterskap har Uhrenholdt Jacobsen gjort «som alle andre». Nemlig trent knallhardt på våren, sommeren og inn mot høsten. Det blir det en stor endring på nå. Hun skal gå inn i en mesterskapssesong med langt større trygghet.

– Sett under ett så var jeg nok for sliten på høsten i fjor. Det største tiltaket jeg gjør nå er at jeg reduserer treningsmengden betraktelig fra vi starter i mai. Jeg kommer ikke til å starte med noe særlig mengdetrening før i august. Det er uvanlig. Nå skal jeg legge en skikkelig plan for dette, slik at jeg er forpliktet til å holde den. For det er lettere å trene for mye, enn for lite, sier Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Langt færre timer



Symptomatisk for begge de foregående VM-sesongene har vært mindre gode resultater før jul. Det har også vært sykdom inne i bildet, men Uhrenholdt Jacobsens vurdering er at hun har vært altfor sliten når sesongen braker løs etter flere måneder med hard trening.

Hun kommer blant annet til å trene 30 timer mindre i juli måned i år, sammenlignet med hva hun gjorde i fjor.

– Det er mye. Det er mange, mange prosent mindre. Tanken bak handler om at jeg er såpass gammel, derfor har en bra plattform, og så tror jeg den treningen jeg gjør på høsten er viktigst for hvordan du presterer på vinteren. Da må du ha bedre overskudd når du tar fatt på den enn det jeg har hadde i fjor – og har hatt de siste årene, sier Uhrenholdt Jacobsen, og bruker Marit Bjørgen som bilde på hvordan hun ønsker at det skal bli neste år.

– Og hvor mange timer går du ned frem til sesongen starter i november?

– Sikkert en plass mellom 100 og 150 timer. Det er stor forskjell.

– Marit var den som trente minst i sommer og hadde den beste utviklingen på høsten. Så får jeg heller være i dårlig form i august, men da har jeg potensial til å ha skikkelig god utvikling på høsten og starte sesongen på stigende form. Det er veldig motiverende, sier Uhrenholdt Jacobsen – og smiler begeistret for egne planer.

Tok bronse med brudd i hofta



Utfallet av begge de to siste mesterskapene har uansett blitt bra. Ett stafettgull og sølv på 15 kilometeren i Falun 2015.

I år var det virkelig fare for VM-plassen. Den ville hun nærmest stille til andres disposisjon dersom ikke kroppen svarte den siste verdenscuphelgen før mesterskapet i Finland. Det gikk imidlertid bra. Uhrenholdt Jacobsen tok nok et stafettgull og bronse både på ti og 30 kilometer.

Den avsluttende tremila ble definitivt en for minnebøkene. Uhrenholdt Jacobsen falt nærmest umiddelbart. Hun gikk seg gjennom den lange distansen i store smerter. Hun ble kun slått av Marit Bjørgen og Heidi Weng, og i målområdet brast Heming-jenta i gråt i intervju med VG.

Hun kunne ikke helt forstå hvordan hun kriget seg gjennom 30 kilometeren. I ettertid viste det seg at hun hadde pådratt seg et brudd i hoften som følge av fallet.

Skruer løs?



Halvannen måned senere er hun ennå ikke kvitt skaden.

– Det har noen uker til å gro, så jeg må være forsiktig. Jeg kan være i noe aktivitet. I løpet av mai så kommer det til å bli bra.

– Har du vurdert, eller fått andre til vurdere, hvor sterk den tremila i VM egentlig var av deg?

– Jeg er dårlig på å suge på sånne karameller. Så vet jeg ikke om jeg har noen skruer løs i topplokket som det er greit å ikke være så stolt av, sier Uhrenholdt Jacobsen.