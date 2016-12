Trist og sint Ustjugov får støtte av Sundby

VAL MÜSTAIR (VG) Sergej Ustjugov (24) var totalt overlegen i Tour de Ski-åpningen, men etterpå fyrte han løs mot FIS, som har utestengt seks av hans lagkamerater.

Russeren gliste da han kom inn i gymsalen noe senere enn de to andre på pallen: Federico Pellegrino og Finn-Hågen Krogh. Ustjugov måtte først i dopingkontroll, noe som ifølge ham selv begynner å bli en vane.

Gjennom sin tolk i Sveits omtaler han den midlertidige utestengelsen av seks russiske langrennsløpere som «veldig, veldig urettferdig».

– Og hva kan jeg si? De siste to månedene, i november og første del av desember, har jeg blitt dopingtestet åtte eller ni ganger. De kom til meg annenhver dag, forteller russeren.

Han tok seg tid til en god prat etter den offisielle pressekonferansen – der han så alt annet enn lei seg ut.

– Jeg føler meg ikke uslåelig. Men jeg var sterk i dag. Jeg gikk ikke bare for meg selv, men for alle som dessverre ikke kunne være her. For min del er det en ekstra motivasjon for å vinne touren, sa Ustjugov foran pressen i en gymsal i en liten «alpebygd»» i Sveits.

Tar ryggen på Sundby



Han serverte planen for morgendagen med et skjevt og lurt smil:

– Jeg skal henge på Sundby. Det blir taktikken min.

FIS bekreftet i går at seks russere er suspendert etter mistanke om brudd på dopingreglene under Sotsji-OL i 2014. Avgjørelsen omfatter følgende skiløpere: Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin.

Martin Johnsrud Sundby, som åpnet touren bortimot perfekt med sin fjerdeplass på sprinten i solfylte og etter hvert kalde Val Müstair, sier til VG at han har full tillit til russerne.

– 100 prosent, sier han.

– Hvorfor?

– For meg er den mentaliteten russerne vokser opp med forbilledlig. Du har vokst opp med å se på Rocky-filmene og hvordan russerne blodtrener. For mange av dem er det enten idrett eller ingenting, og de trener blodtøft fra de er små gutter, sier Sundby – og fortsetter:

– Jeg og Legkov har konkurrert fra vi var 17 år, og det er en lang historie vi har bak oss i sporet. Jeg har full tillit til disse gutta.

– Er det rettferdig at de blir utestengt på det grunnlaget?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Det er ikke mitt bord.

Sergej Ustjugov er derimot krystallklar:

– Det er en dårlig beslutning. Jeg vet ikke hvorfor noen utøvere som bare er under etterforskning får lov til å konkurrere, og noen ikke. For noen minutter siden kom jeg fra dopingtest. Jeg puttet alt i boksen, vi lukket boksen – og fra det sekundet vet jeg ikke hva som skjer med boksen.

– Fra det sekundet er hele ansvaret på doping-offiseren som transporterer det til laboratoriet, og jeg vet ikke hvilket.

NUMMER EN, TO OG TRE: Sergej Ustjugov foran Federico Pellegrino og Finn-Hågen Krogh. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Stoler du på systemet?

– Det er vanskelig å si om jeg stoler på systemet eller ikke. I disse spesielle sakene tenkte jeg ikke på det. Det er vanskelig å si. Jeg kan ikke si noe.

– Hvordan er det å konkurrere her mens lagkameratene dine er hjemme?

– Vi var på treningsleir i Toblach, og jeg kom fra løypa og så fjesene til guttene at noe hadde skjedd. Det er en forferdelig situasjon, og det skulle ikke ha skjedd.

– Hva føler du? Er du trist eller sint?

– Jeg føler begge deler. Både trist og sint