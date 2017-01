Tønseth freser mot tour-leder Ustjugov etter Sundby-tabbe

OBERSTDORF/OSLO (VG) Da Martin Johnsrud Sundby gjorde en kjempebrøler 7,5 kilometer før mål så russiske Sergej Ustjugov sitt snitt til å dra opp tempoet. Manøveren får det til å koke i den norske leiren.

Sundby ble riktignok nummer to etter en fantastisk sterk avslutning på dagens 20 kilometer. Ustjugov vant, mens Dario Cologna tok tredjeplassen.

Freste mot Ustjugov



Etter rennet var likevel den store snakkisen hva som skjedde da Sundby presterte å gå feil. For før de siste 7,5 kilometerne klønet han det nemlig til. Løperne var inne på stadion og til runding inn i den andre av totalt fire skøyterunder da Sundby – helt i tet av feltet – valgte en annen vei enn de andre.

I stedet for å fortsette inn i neste runde gikk Norges sterkeste sammenlagtkort inn traséen hvor utøverne noen minutter tidligere hadde byttet ski på dagens øvelse. De neste minuttene ble ganske dramatiske. Ustjugov så blant annet sitt snitt til å stikke fra sin argeste sammenlagtrival. Det fikk flere til å reagere.

– Det skjedde mye rart. Martin gikk feil og så stakk Ustjugov. Det mener jeg er ganske usportslig, sier en synlig oppgitt Didrik Tønseth til NRK.

– De går jo ikke feil med vilje og det er midt i skøytedelen. De trenger ikke å vente, men gå med samme farten som var. Det er ikke sånn vi skal drive når vi går i en tour, sier trønderen. Han fikk støtte av Emil Iversen. Han mener russerens manøver etter tabben var unødvendig.

INNSPURTEN: Sergej Ustjugov vinner dagens 20 kilometer i Oberstdorf foran Martin Johnsrud Sundby (venstre) og Dario Cologna. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Sundby gir Ustjugov støtte



Martin Johnsrud Sundby er ikke enig med Didrik Tønseths vurdering av Ustjugov som «usportslig».

– Nei, det synes jeg ikke. Hva skal han gjøre, liksom? Han må få lov til å kjempe om de bonussekundene.

– Han går jo spurtprisen. Jeg ligger i tet for å gå for de 15 sekundene som ligger 300 meter foran i løypa. Og han ligger bak meg for å kjempe om de 15 sekundene, og han kan ikke stoppe og vente på at jeg skal komme meg ut i løypa. Selvsagt må han gå for de sekundene, sier Sundby til pressen i Oberstdorf.

Sundby kaller seg selv «evneveik»



For Sundbys del ble tabben ikke fullt så skjebnesvanger som man skulle tro. Han revansjerte seg voldsomt ved å vise kjempekrefter de siste tre rundene. Etter litt taktisk hjelp fra Didrik Tønseth, som bremset Ustjugov i tet, klarte Sundby rett og slett å kjøre inn de som lå i front av feltet.

Med tre kilometer igjen var Sundby først.

I den siste motbakken forsøkte han å riste av seg Dario Cologna og Ustjugov, men måtte gi tapt for russeren på oppløpet.

– Det er ikke så mye å snakke om. Jeg er «tjukk i pæra». Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Jeg hadde bare ikke gått gjennom dette her, sier Sundby, og går så langt og kaller seg selv «evneveik».

Resultatliste 20 kilometer menn:

1. Sergej Ustjugov, Russland: 48:40,4

2. Martin Johnsrud Sundby, Norge: +0,6

3. Dario Cologna, Sveits: +1,0

4. Alex Harvey, Canada: +2,7

5. Marcus Hellner, Sverige: +3,6