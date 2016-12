Tønseth ble syk - kjæresten lover å kjempe for familieæren i verdenscupen

LILLEHAMMER (VG) Anne Kjersti Kalvå (24) tror ikke hun kan levere like gode resultater som kjæresten Didrik Tønseth (25), men denne helgen blir hun uansett best i familien.

For Tønseth, som har hatt en veldig sterk start på sesongen, med dobbeltseier på Beitostølen og 4. plass i Kuusamo, våknet med en liten forkjølelse torsdag. Dermed er han hjem til Trondheim.

– Jeg må forsvare familieæren. Jeg klarer ikke å levere helt på hans nivå. Men jeg håper å få til noe bra, sier Kalvå til VG.

Hun ble nummer 44 på 15 kilometer med skibytte i Lillehammer for et år siden. 24-åringen har stor tro på bedre resultater i år. Dette er femte gang hun stiller til start i et vredenscuprenn.

– Jeg føler jeg er nærmere (de beste) enn det jeg har vært før, så jeg gleder meg til helgen, sier Kalvå.

– Hva er Didriks beste råd når du skal gå verdenscup?

– Han sier jeg må roe meg ned og gå ordentlig på ski, å prøve og kline til når jeg har muligheten. Det er ikke noe hokus pokus. Jeg har gått mange skirenn jeg og. Man skal ikke gjøre så mye annerledes enn det man er vant til, svarer Kalvå.

VG har fått tillatelse av Kalvå til å bruke bilde fra hennes Instagram-konto. Dagen etter nasjonaldagen la hun ut et bilde av seg selv i Tydal-bunad sammen med kjæresten Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug, også han i Tydal-bunad.

Møttes på videregående



Tønseth har vært på landslag i mange år. Han var med å ta VM-gull på stafetten i Falun. Men kjæresten kan fortelle at han ikke er blitt noe eplekjekk av den grunn.

– Han er litt bortskjemt, men ikke eplekjekk. Didrik har vært på landslag siden han var 16 år, han er vant til å få ting tilrettelagt. Men han gjør treningsjobben selv, sier Kalvå og legger til:

– De som er på landslaget har fortjent å være der, det skal være litt ekstra å være der.

De møttes på idrettslinja på videregående i Heimdal. De har vært kjærester i seks år. Kvelden før viktige skirenn er ikke kvelden for de lange samtalene for kjæresteparet. Konkurranser er en del av hverdagen, selv om det er litt ekstra spesielt for Kalvå å gå verdenscup. Hun kjenner det på nervene.

– Vi spør om alt er bra og sier lykke til. Det er ingen dype samtaler kvelden før, sier Kalvå og ler.

Hadde Tønseth vært frisk og klar for Lillehammer, så hadde det vært langt fra første gang et kjærestepar går i de samme løypene under verdenscup i OL-byen. For to år siden var Heidi Weng den største stjernen da hun og Emil Iversen begge gikk verdenscup. Fredag er de klare på startstreken igjen, selv om forholdet er over.

Weng har fått ny kjæreste - Anno-deltaker Kjetil Nygaard, mens Petter Northug benytter enhver anledning til å koble Iversen til det svenske stjerneskuddet Stina Nilsson.

Glad i kropp



Flere av langrennsguttene har fått oppmerksomhet for at de legger ut mye kropp i sosiale medier. Tønseth har vært en av de fremste eksponentene for nettopp det. Kjæresten kan ikke love og følge opp der.

Les også: Slik er den perfekte langrennskroppen.

– Didrik har tatt den hakket lenger enn meg foreløpig, kanskje jeg må legge ut et bikinibilde snart, sier 24-åringen og ler.



Fredag er det sprint i Lillehammer, lørdag går damene 5 kilometer friteknikk, mens minitouren avsluttes med 10 kilometer jaktstart klassisk søndag.