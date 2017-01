To svensker herjet med Norges beste sprintere

De ble svensk dobbelseier på sprinten i Skandinavisk cup i Lahti. Sindre Bjørnestad Skar (24) ble beste norske, mens Tomas Northug (26) ble slått ut i kvartfinalen.

Dermed brenner det trolig et blått lys for VM-deltakelse for mellomste bror Northug, som var pent nødt til å prestere i Finland denne helgen.

Uttaksrenn til VM



Norges Skiforbunds uttaksrenn til VM-sprint (kun fristil): ** Verdenscup, Davos, 11. desember: Norske resultater: Finn Hågen Krogh (2), Sindre Bjørnestad Skar (3), Emil Iversen (5), Ola Vigen Hattestad (8), Eirik Brandsdal (9), Pål Golberg (13), Martin Johnsrud Sundby (42).

** Skandinavisk Cup, Lahti, 7. januar. ** Verdenscup, Toblach, 14. januar. ** Verdenscup, Falun, 28. januar. ** NM, Lygna, 3. februar. Kilde: Norges Skiforbund (side 6)

Han klarte aldri å ta seg videre til semifinalen, men ble altså slått ut av Oskar Svensson og Karl-Johan Westberg som begge viste seg å være dagens aller sterkeste. De to svenskene vant nemlig sprintfinalen. Pappa John Northug uttalte til VG før helgen at han aller helst så sønnen i finaleheatet med tanke på VM senere i sesongen.

– Tomas gjorde alt rett i sitt kvartfinaleheat, men kommer ikke opp på bakskiene til svenskene ned siste bakken til stadion. Dermed blir det tungt på oppløpet, oppsummerer trener Stig Rune Kveen til tvsporten.no.

– Jeg hadde litt dårlig glid, så jeg burde nok tatt andreposisjon ned den siste bakken. Men sånn er det. Da er det bare å komme seg hjem, sier Tomas Northug til samme nettsted.

Konkurransen i Lahti er regnet som svært viktig for Norges beste sprintere. Det regnes for å være en VM-generalprøve og er ett av fem uttaksrenn som teller for landslagstrenerne når de skal bestemme seg for sprinttroppen til verdensmesterskapet som begynner i slutten av februar.

Tre norske i finalen



Derfor stilte også Norges sprintlandslags mannssterke opp. Det var bare Finn-Hågen Krogh som manglet. Han har sammen med resten av distanseløperne vært på plass i Tour de Ski siden nyttårsaften. Krogh har for øvrig brutt touren på grunn av allergitrøbbel.

Men på start i Lahti var det i hvert fall nok norske.

I finalen møttes tre svensker og tre nordmenn. Svensson og Westberg sørget for at to tredjedeler av pallen ble farget i gult og blått, mens Sindre Bjørnestad Skar ble nummer tre. Sondre Turvoll Fossli tok fjerdeplassen, mens denne vinterens store ski-komet, Johannes Høsflot Klæbo, ble nummer fem.

PS: Håvard Solås Taugbøl røk ut i semifinalen. Sindre Odberg Palm, Even Northug, Aleksander Dyrberg Ek, Eirik Brandsdal, Emil Nyeng og Fredrik Riseth kom til kort og sa takk for seg i kvartfinalen.

