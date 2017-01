Svensk yndling imponerte alle – Iversen ber om hjelp fra venninnen

VAL MÜSTAIR (VG) Stina Nilsson (23) utklasset de norske jentene på sprinten i Val Müstair, men den svenske jenta avskriver seg selv i Tour de Ski-sammendraget.

– Jeg har gått hele touren før, så jeg tror det er for tidlig for meg å utfordre dem, sier Nilsson – og sier at hun først og fremst tenker på Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Når hun skal rangere de to norske jentene ender hun til slutt opp med å utrope Østberg som den største favoritten. Nilsson mener hun ikke er defensiv, bare realistisk.

– Men jeg skal gjøre mitt beste, lover hun.

Ingvild Flugstad Østberg lot seg imponere av Nilsson.

– Det var rått. Jeg fikk ikke sett alt hun gjorde, men hun ledet jo fra start til mål. Hun blir sterk på de neste løpene også. Femkilometeren passer henne jo kjempebra, sier Østberg, som føler seg helt sikker på at Heidi Weng vinner årets Tour de Ski.

– I år skyver jeg Heidi foran meg, sier Østberg, som under forrige tour var sikker på at Therese Johaug kom til å ta henne opp monsterbakken i Val di Fiemme – og Østberg fikk rett.

– Skal få bryne seg



– Jeg skjønner det jo, for så vidt, sier Weng til de som mener hun er storfavoritt.

– Det er mange skirenn, og mange som kan gå fort. 5 kilometer klassisk kan alle gå, og det kommer til å bli tett, sier Weng.

Da Stina Nilsson viste ryggen til tre norske jenter (Falla, Weng, Harsem) i sprintfinalen nyttårsaften, sto Emil Iversen tilfeldigvis hos VGTV i pressesonen.

SVENSK ENER: Stina Nilsson gratuleres av Heidi Weng etter sprintseieren i Val Müstair. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Romanseryktene mellom Nilsson og Iversen har nådd både svenske og norske medier – etter at kompis Petter Northug hadde jobbet hardt for å holde ryktene varme.

– Det er for dårlige av de norske jentene, men artig for Stina. Hun er i kjempeform, så de har litt å bryne seg på, sier Iversen.

– Jeg skal ringe og høre hvordan hun gjør det, legger han til.

Iversen smiler bare av romanseryktene.

– Jeg har prøvd å avkrefte det. Det er ikke noe romanse ute og går der, dessverre.

Om sin egen 9. plass sier Iversen:

– Jeg blir jo pissa på både i kvartfinale og semifinale. Jeg er skuffa.

Han kan heller ikke forvente seg noe svenske-hjelp.

– Jeg får se. Jeg holder det for meg selv, sier Nilsson om egen suksessoppskrift.

Tour de Ski (1 av 7 etapper):

1) Nilsson 2.28,2, 2) Falla 0.10,7 min. bak, 3) H. Weng 0.16,6, 4) Harsem 0.20,8, 5) Østberg 0.21,3, 6) Diggins 0.23,7, 7) Van Der Graaff 0.24,7, 8) Ringwald 0.25,1, 9) Kolb 0.29,9, 10) Pärmäkoski 0.34,9.

Øvrige norske: 27) Slind 1.04,4, 31) Haga 1.12,6, 46) L.U. Weng 1.16,2.