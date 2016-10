En av Sverige mest kjente skiløpere gjennom tidene er ikke sikker på at Therese Johaug fikk den mye omtalte leppe-salven av landslagslegen.

– Jeg har en følelse av at hun kjøpte den selv, men det får stå for meg, sier Toini Gustafsson Rönnlund til SVT Sport.

FIKK HEDERSPRIS: Den svenske skilegenden Toini Gustafsson Rönnlund tar imot sin hederspris under Idrottsgalan i Globen 14. januar 2013. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Både Johaug og daværende landslagslege Fredrik Bendiksen hevdet begge på pressekonferansen den 13. oktober at det var legen som hadde kjøpt salven, som senere skal ha gitt positivt utslag på en dopingprøve.

Som «Toini Gustafsson» vant hun begge de to individuelle øvelsene i Grenoble-OL i 1968 (den gang var det bare to individuelle løp for kvinner). Hun giftet seg senere samme år med en annen svensk storløper, Assar Rönnlund.

– Det er så bedrøvelig. Det er så unødvendig av henne. Hun har alltid holdt høy klasse og vært verdens beste nå i flere år. Og så behøve å ta steroider... Det finnes jo annen salve å finne. Det finnes jo kortisonsalver og aloe vera som hadde hjulpet for leppene hennes, mener den tidligere langrennsstjernen.

Hun mener at det som har skjedd med Johaug påvirker kvinnelangrenn generelt. Toini Gustafsson Rönnlund har «følelsen» av at Johaug prøver å skyve skylden over på andre.

– De vil jo beskytte henne, blant annet legen. Alle vil jo beskytte henne i Norge, og det forstår jeg. Hun er jo så populær, sier den svenske kvinnen til SVT Sport.

Toini Gustafsson Rönnlund tror altså at Johaug kan ha kjøpt salven selv, men utelukker at det var for å forbedre prestasjonen.

– Nei, jeg tror nok at hun har tatt det for leppene. For hun hadde jo stygge sår. Det verste er at hun ødelegger for kvinnelangrenn, så ille. Det er jo så populært, og folk vil se oss damer i skisporet, mener Toini Gustafsson Rönnlund, som også er skeptisk til Martin Johnsrud Sundby:

DOBBELT GULL: Daværende Toini Gustafsson jubler etter OL-gull på 10 km i Grenoble, flankert av de to norske som tok de andre medaljene, Inger Aufles (t.v.) og Berit Mørdre. Foto: Scanpix

– Han har vel tatt mer enn hva han behøver av den medisinen. Det er jo feil av ham, og det gjør man ikke mot sin egen kropp. Nå er det spørsmålstegn om hva Norge driver, sier den nå 78 år gamle kvinnen.

Hun tok i karrieren tre VM-medaljer og fire OL-medaljer.

Therese Johaug forklarte på sin pressekonferanse den 13. oktober at hun hadde store smerter i leppene og ba landslagslege Fredrik Bendiksen om å ta med en spesiell salve til Mellom-Europa, der hun og resten av laget lå i treningsleir. Til tross for at Johaug har vært plaget med leppene mange ganger, hadde hun ikke selv den salven som var nødvendig.

Heller ikke landslagslegen hadde med seg denne salven da han kom nedover, og han dro derfor på et apotek i Livigno for å kjøpe inn det som Johaug trengte. Bendiksen fikk ikke tak i den salven som de vanligvis bruker, men kjøpte med seg to andre salver, blant annet Trofodermin, som det senere skulle vise seg at inneholdt et anabolt steroid som Johaug testet positivt på.