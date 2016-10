Svensk professor erklært «habil» til å vurdere langrenns-astma

Den svenske professoren som har skrevet vitenskapelige artikler sammen med skiforbundets astmaekspert, er erklært skikket til å være med granskningsutvalget rundt medisinbruken i norsk langrenn.

Det er utvalgsleder Katharina Rise som opplyser dette til VG.

– Vi har vurdert habiliteten til samtlige medlemmer i utvalget, og vi anser oss habile, fastslår Rise.

Koblingen mellom den svenske professoren Kjell Larsson og skiforbundets astmaekspert Kai Håkon Carlsen har vært omtalt i VG tidligere.

PROFESSOR: Kjell Larsson ved Karolinska Sjukhuset. Foto: Nils Petter Nilsson , SCANPIX SWEDEN

Les også: Astma-gransker har jobbet med skiforbundets ekspert.

Ekspert på habilitet, Jan Fridthjof Bernt, uttalte i den forbindelse til VG:

– Det at Larsson har skrevet noe sammen med skiforbundets astmaekspert, gjør ham ikke automatisk inhabil. Men hvis granskingen retter seg mot skiforbundets ekspert eller de råd han har gitt, så er det slik at det kan bli problematisk, sa Bernt, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, til VG.

Carlsen har i mange år jobbet med astma og norske langrennsløpere. Sammen med Larsson har han skrevet flere vitenskapelige artikler om astma og toppidrettsutøvere.

Les også: Astma-spørsmålet som gnager

Samme professor Larsson uttalte allerede samme dag som Rise-utvalget ble nedsatt til den svenske avisen Expressen:

– Det er ikke slik at man presterer bedre av astmamedisiner, det gjør man faktisk ikke.

– Men ettersom nordmennene har enestående suksess i skisporet ... om det da kommer ut at alle får astmamedisiner, ville det være uheldig, fordi andre da tror at det er årsaken til at de er så gode. Og så ville de begynt også. Da ville det blitt en skikkelig suppe av det hele, la han til.

UTVALGSLEDER: Katharina Rise. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Kommentar: Astma-sprekk på oppløpet

Katharine Rise opplyser dette til VG om hvilke vurderinger er gjort rundt habilitet:

– Når det gjelder de nærmere vurderinger som er gjort helt konkret om det enkelte medlems habilitet og i forhold til hvem vi har gjort vurderinger, så vil jeg ikke redegjøre for disse.

– Vurderingene har vært grundige, og alle relevante forhold knyttet til alle fem medlemmer er vurdert, og vil bli fortløpende vurdert dersom det oppstår situasjoner/forhold som kan lede til at det vil bli stilt spørsmål ved utvalgets troverdighet og uavhengighet, samt allmennhetens/publikums tillit til vårt arbeid og vurderinger.

Les også: Kulturministeren om astma-saken: - Alvorlig for norsk idrett.

Konkret rundt Larsson sier hun dette i vårt epost-intervju:

– Blant annet på bakgrunn av medias omtale av Larsson og hans medforfatterskap med flere andre forfattere av forskningsartikler, hvor en navngitt medforfatter kan være aktuell å gjøre undersøkelser i forhold til av utvalget, så har vi besluttet at dersom det blir aktuelt, så fratrer Larsson utvalget dersom undersøkelser skal gjøres og/eller vurderinger gjøres i den forbindelse.

VG har også spurt utvalgsleder Rise om utvalget ser det som en del av sitt mandat å vurdere forskning som mener at astma-medisin kan ha prestasjonsfremmende effekt. Dette har ikke Rise svart på.

Lest? FIS-lege om astmamedisin til friske: – Meget uheldig

Derimot opplyser hun at granskningsutvalget allerede har hatt sitt første møte.

Da VG intervju professor Bernt om habiliteten i midten av september, sa habilitetseksperten:

– Skiforbundet går ikke inn under reglene i forvaltningsloven om inhabilitet, men er en halvoffentlig institusjon som klart nok bør følge disse reglene slik de blir forstått og praktisert innen offentlig forvaltning. Det avgjørende i denne saken er etter alt å dømme hvor sterkt skiforbundets ekspert kunne bli rammet av denne granskingen.

PS: Utvalget har i utgangspunkt deadline til 1. januar 2017.