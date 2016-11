Svensk og norsk retorikk-ekspert uenige om Johaugs tårer

En svensk retorikk-ekspert mener at Therese Johaug virket «anklagende og selvmedlidende» i sin første pressekonferanse. En professor ved Universitetet i Bergen mener derimot at hun virket «autentisk» - altså ekte.

Det er Elaine Eksvärd som til Expressen sier at Therese Johaug får trøbbel med å vekke sympati – tross sine fortvilte tårer.

Skiløperen var oppløst i tårer da hun på pressekonferansen den 13.oktober fortalte sin historie om hvordan hun kom til å teste positivt på et anabolt steroid.

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen, sa den norske skiløperen.

Nå har den svenske avisen Expressen spilt av pressekonferansen for retorikk-ekspert Eksvärd.

– Det er veldig anklagende og selvmedlidende, mener hun.

Eksvärd hevder at Johaug ikke viser noen forståelse av at mennesker kan lure på hva som har skjedd.

– Jeg tror derfor ikke sympatien er helt på hennes side, sier Eksvärd.

Den svenske eksperten hevder at Johaug går rett på å klandre andre, og at hun bare i en bisetning sier at hun tar «det fulle ansvar». Eksvärd fastslår at Johaug klandrer legen og altså derfor fremstår som anklagende og selvmedlidende.

– Hvis hun vil ha forståelse for at hun har vært uaktsom, så må hun også vise forståelse for andre. Alle kan ta feil, sier retorikk-eksperten - og mener altså at hun hadde en for anklagende tone mot lege Fredrik S. Bendiksen.

Samtidig mener Eksvärd at de sterke følelsene også kan ha virket til Johaugs fordel.

– Er man ganske medmenneskelig, og tårene er rettferdige, så vekker det absolutt sympatier. Det avhenger av hva du prater om, men mennesket er i bunn og grunn empatisk. Viser du følelser, så føler folk med deg, sier Elaine Eksvärd til Expressen.

Professor Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen vil ikke, som Eksvärd, «se inn i hodet på folk» og uttale seg om hvordan de oppfatter Johaug. Derimot sier han:

– Jeg oppfatter at Therese Johaug er autentisk, at hun er seg selv. Hun fremstår som hun ikke har fått en medierådgiver til å fortelle seg hva som er de «riktige» tingene å si. Hun opptrer veldig autentisk, er opprørt og slår i bordet og sier at «jeg skal kjempe». Det er ikke selvmedlidende, mener Bergen-professoren i et intervju med VG.

– Hvis folk er seg selv, så tror vi på dem. Therese Johaug prøvde å være profesjonell, men klarte det ikke. Det var for sterke følelser.

Jens Elmelund Kjeldsen understreker Elaine Eksvärds uttalelser er til en svensk offentlighet.

– Jeg vil anta at mottakelsen er annerledes der enn i Norge.

Professoren understreker også at ikke alt det vi vet nå, var kommet fram på den første pressekonferansen til Johaug.

– Derfor må vi se hva som skjedde den gang i lys av det vi visste da.

– Hva sier du om at Johaug skal ha vært «anklagende» mot legen?

– Hun gir ingen kritikk av legen, men holder seg til å forklare hva som har skjedd. Hun hyller også legen som en dyktig idrettslege. Han blir en profesjonell aktør.

– Vekker hun derfor sympatier?

– Som nevnt vil jeg være veldig forsiktig med å gå inn i folks hoder, men i vår tid er det generelt en tendens til at folk som er seg selv, hun var opprørt og fremoverlendt, vekker sympati hos folk.