Den svenske langrennseksperten Tomas Pettersson tror ikke Therese Johaug blir å finne til start i VM eller andre renn til vinteren.

– Ansvaret ligger på Therese, og jeg tror ikke hun blir å finne på startstreken kommende vinter, sier den kjente Expressen-journalisten til VG.

– Hvis man reglementet og ser på de dommer som er kommet i lignende saker der en utøver har fått anabole steroider av en lege, så er jeg overrasket om ikke straffen blir slik at hun må stå over kommende sesong, sier Tomas Pettersson.

LANGRENNSEKSPERT: Tomas Pettersson, journalist i den svenske avisa Expressen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Du er klar på hennes ansvar som utøver?

– Ja, det kan hun ikke komme fra, og det vet Therese selv også. Reglene er klare sånn sett. Til syvende og sist er det utøveren selv som har ansvar for hva du putter i deg. Også om legen har sagt at medisinen er ok.

Pettersson mener at en kan kreve at Therese Johaug har såpass oversikt over sin egen kropp og dopingregler at alarmen går når hun får en medisin som er kjøpt på et apotek i Italia.

– Da bør hun kontrollere ekstra selv. Det hadde vært svært lett for henne å google opp hva denne kremen inneholder, mener Tomas Pettersson.

Hans kollega Petra Thorén i Aftonbladet er også «høyst usikker» på om Johaug blir å se i løypene denne vinteren.

– Jeg tror at det blir en form for straff. Jeg synes at det bør bli det. Om selv om hun skulle bli utestengt i bare tre måneder, er det vel vanskelig å komme tilbake da, sier Petra Thorén til VG.

I NRKs «Alltid nyheter» fastslo hun at «Johaug kan aldri komme fra at hun har brukt et ulovlig stofff».

– Det er nok en viss skadefryd blant andre, mente Thorén - og hadde følgende oppfordring til Norges Skiforbund for å få ro:

LANGRENNSEKSPERT: Petra Thoren, journalist i den svenske avisen Aftonbladet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Legg alt om astmamedisin-bruken på bordet!

Petra Thorén oppfordret også norske skiledere til å være litt mer ydmyke enn de har vært til nå.

– Andre nasjoner reagerer på at norske ledere tar seg til rette i for eksempel juryrommene. Jeg tror litt mer ydmykhet hadde vært bra, sa den erfarne langrennsjournalisten.

Til VG utdyper hun:

– Norges Skiforbund er et veldig stort forbund, som kanskje «tar for seg». Derfor er det lurt å holde en litt lavere profil i tiden fremover - i hvert fall fram til de har ryddet opp i egne rekker, sier Petra Thorén.

Dagens Nyheters kommentator Johan Esk slår på stortrommen:

– Det er definitivt på tide å se Norge som et fuskerland, er tittelen på Esks kommentar.

– Først Martin Johnsrud Sundby og nå Therese Johaug. Nå er det definitivt på tide å plassere Norge i samme gjeng med jukseland, skriver Johan Esk - som overfor VG ikke vil utdype sin kommentar.

** Det er domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF) som skal fatte avgjørelse i Johaug-saken – ikke Antidoping Norge (ADN).

** Antidoping Norge ville torsdag ikke si hvor langt de har kommet «i å tegne et bilde av Johaug-saken», men ADN er altså et saksforberedende organ for en uavhengig påtalenemnd.

** Påtalenemnda avgjør så om det skal sendes en begjæring om påtale, eller henleggelse, til NIFs domsutvalg.

** Dersom det tas ut påtale, vil utøveren motta påtalebegjæring fra domsutvalget. Domsutvalget vurderer påtalebegjæringen sammen med annen innhentet informasjon, og feller dom i saken.

** Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Anken kan gjøres av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet (FIS) og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsrett) etter spesielle regler.

PS 1: I påtalenemnda sitter i dag Anstein Gjengedal, Kåre Birkeland, Rigmor Solberg og i sekretariatet, Niels Kiær.

PS 2: I NIFs domsutvalg finner vi Ivar Sølberg, Marit Forsnes, Laila Andresen, Thomas Bornø, Kåre T. Claussen, Elise Christiansen. Varamedlem er Morten Kjær Enger.