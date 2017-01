OBERSTDORF (VG) Expressen-kommentator Tomas Pettersson omtaler årets Tour de Ski som «et lite gjesp». Norges landslagssjef Vidar Løfshus er ikke enig.

– På mange måter er det profilfattig. Fremfor alt er det ingen Northug. Det er heller ingen Johaug, Bjørgen, Calle Halfvarsson eller Johan Olsson. Det spruter ikke av touren så langt, sier Pettersson til VG på skistadion i Oberstdorf.

Martin Johnsrud Sundby, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og de andre norske utøverne brukte mandagens tour-hviledag til restitusjon og testing av ski og løyper i Oberstdorf. De hadde «mediefri dag» – noe NRKs ekspert Fredrik Aukland har liten forståelse for.

– Det synes jeg er tull. Helt unødvendig. De utøverne som vil snakke med pressen, skal få lov til å snakke med pressen. Jeg skjønner prinsippet om at de ønsker å skjerme utøverne, men jeg tror de skal være glad for all medieomtalen de kan få, sier Aukland.

En gåte for FIS



Expressen-reporter Pettersson merker at det er mindre action i årets tour.

– Det er alltid et problem at folk velger bort Tour de Ski når det er mesterskap. Det er en gåte FIS ikke har klart å løse, sier den svenske reporteren.

– Sportslig ser det ut som Østberg/Weng og Sundby/Ustjugov drar fra. Det er ingen morsomme sensasjoner så langt. Så langt har det vært et lite gjesp, sier han.

KJEDER SEG LITT: Expressen-kommentator Tomas Pettersson. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Vidar Løfshus rister litt på hodet av det.

– Nei, vi har sett veldig jevne løp. Grepet FIS har gjort med å ha en litt kortere fellesstart i starten, istedenfor som i fjor da Sundby dro fra på en 20 kilometer, det tror jeg er smart.

– Hva med persongalleriet?

– Nei, det er ikke noe problem. Selv om vi mangler Petter Northug. Han ligger nok hjemme på sofaen og kommer seg forhåpentligvis fort tilbake.

Fredrik Aukland mener årets tour viser hva som venter den dagen Petter Northug legger opp som langrennsløper.



– Jeg tror det er flere enn meg som savner Petter Northug her. Dette er nok det Tour de Ski-opplegget gjennom tidene som hadde passet Northug best, sier Aukland.

– Hvorfor?

– Fordi distansene er som de er. Seks av syv løp er fellesstarter, sprinter eller jaktstarter. Seks av syv løp avsluttes med spurt, og det passer Petter. Det er noen korte distanser som gjør at han kunne brukt sine egenskaper.

– Samtidig har vi en kjempefight mellom Sundby og Ustjugov. Vi har en veldig åpen dameklasse med Weng, Østberg, Nilsson og kanskje Pärmäkoski. Sånn sett har vi mye spenning, men jeg savner litt action som Northug ville dratt inn.

Tomas Pettersson tror også tomrommet etter Northug, den dagen superstjernen legger opp, blir tungt å fylle.

– Det kommer nye. Calle Halfvarsson og Emil Iversen gjør seg klar til å ta over den rollen i intervjusoner og så videre. Men det kommer ikke noen som Petter. Han er unik både som utøver og menneske.

PS! Vidar Løfshus sier følgende om hvorfor utøverne fikk mediefri mandag: – Det er for å skjerme dem litt og la dem få slappe av. De går gjennom pressesonen hver dag og er veldig tilgjengelig – så det er ikke så mye mer å få sagt.