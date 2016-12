OSLO/LILLEHAMMER (VG) Finn Hågen Krogh (26) var nærmest, men kunne ikke gjøre noe for å stoppe verdenscupleder Calle Halfvarsson (27) og Marcus Hellner (31).

Halfvarsson var foran samtlige konkurrenter på dagens 10 kilometer intervallstart under mini-touren på Lillehammer.

I går vant han sprinten og 27-åringen befester sin posisjon som verdens beste langrennsløper for tiden.

Marcus Hellner leverte også et knalløp og ble nummer to – bare åtte tideler bak sin landsmann. Sergej Ustjugov fra Russland ble nummer tre.

Northug-nedtur



Finn Hågen Krogh ble beste norske med sin fjerdeplass. Unggutten Simen Hegstad Krüger tok femteplassen, mens Martin Johnsrud Sundby ble nummer seks.

– Det var en tøff 10 kilometer i tøffe løyper. Det går ganske bra lenge, men jeg var så stiv de siste to kilometerne i dag at jeg såvidt klarte å stå på beina. Et helt ordinært løp egentlig, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

– Jeg er ikke i god nok form enda. Jeg må prøve å treffe med mesterskapsformen i år. Det er helt OK, men ikke noe helt rått, sier Sundby.

Petter Northug hadde ingenting å gi på dagens distanse. På et tidlig passeringspunkt var han langt bak. I mål gikk han inn til en 51. plass, nesten halvannet minutt bak.

Spennende tour-avslutning



Mini-touren avsluttes søndag med en 15 kilometer lang jaktstart i klassisk stil. Der skal Halfvarsson gå ut alene fra start.

Men deretter følger et fryktinngytende tog med Hellner, Ustjugov og fire nordmenn like bak. Norges sterkeste kort til å havne på pallen til slutt er Finn Hågen Krogh, Emil Iversen, Sundby og Johannes Høsflot Klæbo. De går alle ut drøye 40 sekunder bak ledende Halfvarsson.

– Det blir «close race». Vi blir en bra gjeng som skal jage en ensom ulv med gul trøye foran der. Det kan bli gøy det, sier Sundby.

Differanser før siste tour-etappe (jaktstart):

1. Calle Halfvarsson 26:03.3

2. Sergej Ustjugov +28,1

3. Marcus Hellner +37,9

4. Finn Hågen Krogh +42,9

5. Emil Iversen +44,9

6. Johannes Høsflot Klæbo +47,2

7. Martin Johnsrud Sundby +49,8

8. Alex Harvey +51,4

9. Pål Golberg +57,0

10. Simen Hegstad Krüger +57,4

Resultatliste 10 km menn:

1) Calle Halfvarsson 23:04.9

2) Marcus Hellner + 0,8

3) Sergej Ustiugov +6,7

4) Finn Hågen Krogh +7,4

5) Simen Hegstad Krüger + 13,2

6) Martin Johnsrud Sundby + 13,5

7) Dario Cologna + 14,3

8) Matti Heikkinen + 18,5

9) Maurice Manificat + 20,4

10) Andrew Musgrave + 27,1

11) Sjur Røthe + 29,0

