OSLO/LILLEHAMMER (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) sier det ikke har vært noen selvfølge å stå på toppen av pallen igjen etter dopingsaken i sommer. Det kan faren hans skrive under på.

Sammen med stemor, mamma, Martin Johnsrud Sundbys kone Marieke og deres to barn, fulgte pappa John Erik Sundby sønnens triumf på nært hold i går.

Han forteller at det var helt spesielt, etter en sommer og høst som har handlet om alt annet enn det sportslige.

– Det var selvfølgelig en helt fantastisk opplevelse. Hele familien er svært lettet og rørt over at han har fått vist sin styrke både fysisk og mentalt. Jeg er både stolt og imponert over hvordan han har klart å holde fokus på det sportslige gjennom denne høsten. Han har taklet et ekstremt press, sier John Erik Sundby til VG.

– Sterkeste noensinne



KJEMPET MOT TÅRENE: Martin Johnsrud Sundby var tydelig preget i målområdet etter tour-seieren på Lillehammer. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Martin Johnsrud Sundby leverte en råsterk prestasjon på den avsluttende jaktstarten av mini-touren på Lillehammer. Han tok først igjen verdenscupleder Calle Halfvarssons forsprang på 50 sekunder. Med fire kilometer igjen handlet alt om Røa-løperen.

I de siste motbakkene gjorde Sundby som han har gjort de siste sesongene: Parkerte alt og alle. Over målstreken var han først foran Johannes Høsflot Klæbo og finske Matti Heikkinen.

– Er det det største han har gjort?

– Martin har vært i verdenstoppen så lenge. Etter å ha mistet deler av livsverket sitt gjennom en Tour de Ski-seier og en sammenlagtseier i verdenscupen, er det å ha klare å ta seg tilbake denne høsten og mobilisere mentalt, det ser jeg på som det sterkeste han har gjort noensinne, sier John Erik Sundby.

– Tungt og kontinuerlig tøft



Tidslinje for Sundby-saken: 13. desember 2014 og 8. januar 2015: Sundby avleverer prøver der han har gått over en såkalt «decision limit» ved bruk av astmamedisinen ventoline. August 2015: Høring i FIS' antidopingpanel 4. september 2015: Sundby frifinnes av FIS' antidopingpanel. Antidoping Norge anker ikke frifinnelsen, men det gjør WADA. 11. juli 2016: CAS dømmer Sundby til to måneders utestengelse. 20. juli 2016: CAS-dommen offentliggjøres. Sundby og Skiforbundet holder pressemøte. 4. desember 2016: Sundby vinner sitt første verdenscuprenn etter dommen og utestengelsen.

Det var i juli det ble kjent at Martin Johnsrud Sundby administrerte en for høy dose av astmamedisinen ventoline på forstøverapparat. Det skjedde to ganger i løpet av 2014/2015-sesongen.

Han ble dømt til to måneders suspensjon for brudd på dopingreglementet og mistet også sammenlagtseieren i Tour de Ski og verdenscupen totalt.

Sundby og Norges Skiforbund har i ettertid vært sentrale i en opphetet debatt om bruk av medisin og forstøverapparat. Eksperter har strides i om astmamedisin er prestasjonsfremmende eller ikke.

John Erik Sundby sier at familien oppfatter dommen som uforståelig og svært urettferdig fordi FIS’ antidopingpanel først frikjente Sundby, og fordi Antidoping Norge heller ikke anket avgjørelsen.

Anket gjorde imidlertid WADA (Verdens Antidopingbyrå). 11. juli ble Sundby dømt i øverste instans, nemlig i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Det har vært tungt og kontinuerlig tøft å takle en daglig treningssituasjon – med fem-seks timer hver dag – hvor du har dette hengende over deg. Å takle en sånn mediesituasjon er selvfølgelig vanskelig for et ungt menneske. Det har vært et spesielt fokus siden i sommer. Først hans sak, så astma-debatten, og så Therese-saken. Det har aldri tatt helt slutt, sier pappa John Erik.

«Vi har kriget»



Martin Johnsrud Sundby kjempet mot tårene da han ble intervjuet av NRK umiddelbart etter gårsdagens seier. Han var fortsatt rød og blank i øynene da han møtte VG litt senere.

– Det har vært den tøffeste kampen i min karriere. Definitivt. Den aller tøffeste kampen jeg har hatt. Det å klare å fighte seg tilbake og stå på toppen igjen. Det har ikke vært noen selvfølge, sier Sundby.

Førsteplassen i mini-touren søndag ser han på mer som en seier for familien hans enn sin egen personlige. Sammen med seg på seierspallen og pressekonferansen i går hadde han med seg sønnen Markus.

– Det er veldig emosjonelt. Jeg og familien har kjempet hardt. Vi har kriget, sier Martin Johnsrud Sundby.

Skryter av Sundbys kone



FIKK VÆRE MED PAPPA: Lille Markus fikk være med pappa Martin Johnsrud Sundby på seierspallen søndag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

At sønnen har kjempet kan pappa John Erik bekrefte. Han sier at «krige»-uttalelsene handler om kampen om å beholde motivasjon, energi og troen på å lykkes videre.

Pappa Sundby mener for eksempel at fem prosent fall i treningskvalitet betyr at man kan glemme topp-plasseringer i internasjonal langrenn. Derfor er han «veldig, veldig glad» for at sønnen har mestret det emosjonelle trykket han har vært i lang tid.

– Det å gjennomføre treningene som han har måttet gjøre, uten å falle ned i det depressive og samtidig klarte å ta vare på familien, det er imponerende. Han elsker familien sin. Sånn sett har han stått i denne kampen med Marieke, som jeg må si er en «grepa» svigerdatter. Hun har vært en bauta i denne prosessen. Så har vi andre rundt etter beste evne støttet opp på de områdene det har vært mulig.

For familien Sundby handler det nå om å se fremover. John Erik Sundby sier sønnen må legge saken bak seg.

– Martin må bruke all energi på de oppgavene han skal takle i skisporet. Vi håper også at det blir en mediesituasjon der mediene gir han mulighet til å fokusere på de sportslige utfordringene. Så er vi selvfølgelig glad for at han berømmes så raskt for dagens prestasjon på Lillehammer. Det er noe helt spesielt det han klarte i dag, sier en svært stolt far.