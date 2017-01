Sundbys mesterplan: Dropper høyden og isolerer seg fra familien

VAL DI FIEMME (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) gjør alt for å være frisk når VM starter i neste måned. Han dropper høydeopphold, og isolerer seg fra familien.

Han fikk VM i Falun ødelagt av sykdom, og lørdag ble han rammet av magesjau – kvelden før Tour de Ski skulle avgjøres.

Sundby tror uansett han hadde vært sjanseløs mot russiske Sergej Ustjugov. Og nå ser han fremover mot VM i Lahti i slutten av februar.

– Jeg kommer til å ofre veldig mye fremover. Jeg skal optimalisere alt hver eneste dag for å klare å nå guttedrømmen min, sier han – smertelig klar over at CV-en mangler et individuelt mesterskapsgull.

Skal isolere seg



Nordmannen tar en rekke grep for å være maksimalt forberedt.

• Sundby dropper høydeopphold og kjører isteden et lavlandsopplegg med Sjusjøen som base. Han kommer til å kombinere dette med rulleskimølla på Toppidrettssenteret i Oslo.

– Jeg gjør det av hensyn til lungene mine. Jeg reagerer litt i høyden, og jeg må holde meg frisk. Da er det tryggere for meg å trene i lavlandet, sier Sundby.

• De siste 10-14 dagene før VM kommer han til å flytte ut hjemmefra for å unngå smitte.

– De siste to ukene før VM er jeg ikke i kontakt med ungene. Det er viktig for meg og min mentale helse å være mye sammen med dem før det braker løs, sier han.

Om perioden på cirka to uker side han:

– Hvis man har dratt med seg noe sykdom, så blir man kvitt det før VM.

Ikke trent skikkelig på to måneder



Sundby varsler en knallhard treningsperiode i Norge. I tillegg skal han gå «noen ålreite» verdenscuprenn og NM. Treningsarbeidet er det viktigste. Han kommer til å stå over verdenscuphelgene i Toblach (14.-15. januar) og Pyeongchang (3.-5. februar).

– Det er tungt å tenke på nå, men jeg er redd det blir et blodslit fremover, sier Sundby på podiet i Val di Fiemme.

– Jeg har ikke fått trent skikkelig siden 10. november, og det begynner å bli snaut nå. Nå har jeg noen uker på meg til å gjøre en bunnsolid jobb, legger han til.

Nøkkelen blir å være god nok til å hvile, tror Sundby. Han er sikker på at han fikser treningsbiten, men han må minne seg selv på å roe ned mellom slagene.

– Jeg er litt smartere nå. Jeg vil tørre å roe ned, og få det overskuddet jeg trenger før VM. Det er nok det aller viktigste for meg, beskriver han.

Kaller årets tour «middels»



Tour de Ski-toeren understreker hvor viktig det er å være familiemann mellom øktene, og han trekker frem kona som sin viktigste støttespiller.

Overfor VG beskriver Sundby årets Tour de Ski som «middels». Han mener at han gikk fire gode distanser, og tre dårlige. Det holder ikke til å vinne.

– Jeg er i bra rute til VM, men jeg skulle ønske at jeg vant Tour de Ski, sier Sundby – og beskriver vinneren Sergej Ustjugov som «outstanding».

Han er likevel usikker på om russeren blir like sterk i VM. I Tour de Ski har det stort sett vært korte og intensive distanser. Det er noe annet som venter i Finland.

– De individuelle distanserennene i VM er en tremil, en femmil og en 15-kilometer. Det blir veldig spennende å se om han kommer tilbake og presterer like bra i VM.

