Sundby: «Tjukk i huet» om jeg ikke vurderer å bremse

HOLMENKOLLEN (VG) Enorm vilje og utallige treningstimer har tatt Martin Johnsrud Sundby (32) til verdenstoppen i langrenn. I år vurderer han sterkt å roe seg ned.

En kombinasjon av en stadig eldre kropp, langt mer å gjøre på hjemmebane med kone og to barn, og en «del andre oppgaver» gjør at de godt over tusen treningstimene i året trolig blir vesentlig færre inn i OL-sesongen.

– Altså, jeg er tjukk i huet hvis jeg ikke vurderer om totalbelastningen skal være så høy som den har vært de siste årene. Og den er høy. Er det noen vits i å risikere at man skal bikke over i en OL-sesong? spør Sundby seg retorisk, på spørsmål om VGs opplysninger rundt en nedtrapping av trening medfører riktighet.

– Det er helt riktig at jeg gjør den vurderingen. Men det å gå bort fra det som er trygt og har tatt meg dit jeg er, det sitter langt inne. Spørsmålet er om det er nødvendig å være endringsvillig eller om jeg er sterkere i troen på det jeg har gjort tidligere. Det får vi se på, sier 32-åringen – og koster på seg et lite glis.

SESONGÅPNET STERKT: Martin Johnsrud Sundby ble nummer to bak Finn Hågen Krogh under skishow i Holmenkollen lørdag. Gjøran Tefre (høyre) overrasket og ble nummer tre. Foto: , NTB scanpix

Lå på 1150 timer



I helgen deltok han på Holmenkollen skishow. Sundby ble nummer to, like bak lagkompis Finn Hågen Krogh, etter en kraftanstrengelse som innebar en drøyt seks kilometer lang prolog, med en påfølgende 11 kilometer lang jaktstartfinale.

Sundby var godt fornøyd med treningsutbyttet av «hardøkten» i rulleskiløypene i nasjonalanlegget, og kunne notere seg for minst to nye timer i treningsdagboka. Men timejaget blir altså ikke så stort som tidligere. Han har brutt barrierer for sin treningsjobb på landslaget. Lengst gikk det i 2014/2015 – sesongen det var VM i Falun. Han innrømmet å være konstant sliten gjennom opplegget.

Da antok den da 30 år gamle Røa-løperen at det ville ende med 1150 timer… Landslagssjef Vidar Løfshus sa den gangen at en slik mengde nesten ikke passer for noen. Kommende sesong blir det i hvert fall godt under 1050 timer, som ble fjorårets resultat.

Har ikke restitusjonstid



32-åringen er også fullstendig klar over at det er den mengden trening som har tatt ham helt til topps blant verdens beste langrennsløpere. Det var først for fire-fem år siden han fant ut hva som passet best for ham.

Nå som OL står på trappene er det imidlertid ikke snakk om lignende timeantall. Det er nemlig nesten ikke tid til å hvile.

– Jeg har ikke restitusjonstid. Det er problemet mitt. Da jeg var 24-25 år så lå jeg på sengen mellom øktene og så på film. Nå sitter jeg ikke på ræva fra jeg står opp om morgenen til jeg setter meg i sofaen halv ni om kvelden, skildrer Sundby.

– De andre gutta her har andre hverdager enn jeg har. Det må jeg ha i bakhodet. Så er det dritskummelt å tenke den tanken at jeg skal endre, men jeg skal bli så god som mulig til vinteren og da må jeg bli kneppet klokere etter hvert, forklarer han.

Han er kjent for å eksperimentere i treningsveien. Tett opp VM i år ble han avbildet med en såkalt blyvest på overkroppen, for å gjøre treningsøktene tyngre.

– Så hva er nytt i år?

– Det er ikke så mye nytt av året. Jeg gidder ikke røpe konkret hva det er, men jeg har tettere dialog med NIH (Norges Idrettshøyskole). Det synes jeg er gøy. De driver med mye spennende der og jeg får mye kule analyser. Det er det som litt nytt av året; Å vende blikket mot forskning og andre måter å tenke på, sier Sundby.

Sikter mot 15 kilometeren



Rulleskirennet i Kollen markerte starten på sesongen 2017/2018 og er den første konkurransen av mange i en svært viktig sesong. Sundby vet trolig best av alle at han ennå har til gode å ta et individuelt gull i et mesterskap.

Mannen som har vunnet verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski flere ganger, har sett seg ut 15 kilometer skøyting i OL i Pyeongchang som den viktigste øvelsen.

– Jeg vil også vinne gul trøye og gjøre det bra i touren. Jeg går ikke til denne sesongen og tenker at jeg bare skal gå 15 kilometer i OL, men jeg prøver så godt jeg kan å jobbe mot den distansen, sier Sundby.

