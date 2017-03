I motsetning til Petter Northug (31), sier Martin Johnsrud Sundby (32) at han er svært fornøyd med den jobben Vidar Løfshus gjør som langrennssjef.

Dette kommer fram i et intervju med NTB.

Det skjer etter at Petter Northug har gått hardt ut mot Løfshus, senest i et intervju med Dagbladet nylig.

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sa Northug og begrunnet det med hvordan Løfshus har håndtert saker.

31-åringen mener Løfshus har en posisjon som skal vise langrenn fra sin beste side, men «at alle ikke mener han har gjort det».

– Jeg kan ikke snakke på vegne av noen andre enn meg selv, men jeg har et profesjonelt og godt forhold til Vidar. Det har jeg til alle mine overordnede. Vi har en god dialog. Selvfølgelig er vi enige og uenige om ting, men det gjør vi opp om i diskusjoner internt, sier Sundby til NTB etter at han torsdag gikk Røa til bronse på lagsprinten i NM på Gålå.

– Du kjenner deg ikke igjen i det Northug sier, spurte NTB?

– Nei, men alle utøvere har sin agenda, sine problemer og sin måte å takle det på. Det blir noe hver enkelt må løse, svarte Martin Johnsrud Sundby.

Sist fredag sa Petter Northug at han og Vidar Løfshus er gode venner.

– Ja, jeg har snakket med Vidar, vi er gode venner og vi har hatt dialog. Vi er alltid enige om at vi skal være uenig om en del ting også. Vi respekterer hverandre for at vi har litt forskjellige meninger om ting og tang, sa Petter Northug til NRK.

Vidar Løfshus havnet i storm rett før Lahti-VM med sine uttalelser om at mediene hadde en del av skylden for dopingsaken til Therese Johaug. Han var også i ordkrig med svenske ledere. Da Petter Northug ble vraket fra Tour de Canada, var det ny uro omkring Løfshus.

Northug ble sint og frustrert etter vrakingen, da han var helt uenig i at han ikke fortjente en plass i timannstroppen.

Så sendte han en klar, lite skjult melding til Hetland og Løsfhus på Facebook, der han la ut en video.

– Da nærmer det seg egentlig påske, og vi er veldig tidlig ute med å starte påskequizen. Litt på grunn av det flotte været vi har her i Holmenkollen, sa Northug i videoen.

Han utfordret sine følgere til en konkurranse.

– Det eneste du trenger å gjøre er å svare på dette spørsmålet. Hvor mange individuelle OL- eller VM-gull i seniorsammenheng har herretroppen som Vidar Løfshus tok ut til Tour de Canada?

Det var ingen med individuelt OL- eller VM-gull i Canada-troppen på herresiden.

NTB har også spurt Didrik Tønseth om han har tillit til Vidar Løfshus. Hans svar er:

– Ja, det har jeg. Det har vært en utfordrende situasjon, og alle kan gjøre feil i en presset situasjon. Han har beklaget noe av det han har sagt, men han har også gjort mye bra. Det blir fort mye fokus på det man kan kalle småuttalelser her og der. Jeg synes Vidar har gjort en god jobb.

Torsdag kveld skal løperne ha et oppsummeringsmøte om sesongen på Gålå.