Sundby-saken har kostet skiforbundet 3,3 millioner kroner til nå

Martin Johnsrud Sundby-saken blir dyr for Norges Skiforbund. Den totale kostnaden ligger foreløpig på 3,3 millioner kroner.

Det kom frem på det siste møtet i langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

I 2015 var utgiftsbeløpet 1,5 millioner kroner, og til nå i 2016 har det gått med 1,8 millioner kroner. Leder for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, bekrefter tallene overfor VG.

– Jeg har ikke detaljer over hvordan utgiftene er fordelt, men de største utgiftene mener jeg er knyttet til premiepenger, honorar til advokat, kommunikasjon og kostnader knyttet til ulike høringer i forbindelse med saken, sier han.

Les også: Kulturministeren om astma-saken: – Alvorlig for norsk idrett.

Uklart hvem som tar premiepenge-kostnaden



Premiebeløpet det er snakk om er skiforbundets kompensasjon til Martin Johnsrud Sundby, for penger han måtte tilbakebetale som en konsekvens av at skistjernen i CAS (idrettens voldgiftsrett) ble dømt for å ha brukt en maskin ladet med nesten ti ganger den tillatte grensen salbutamol.

Det beløper seg til cirka 1,1 millioner kroner, og skyldes at skiforbundet mener at Sundby selv ikke hadde noen skyld i det som skjedde. Skipresident Erik Røste har hele tiden bedyret at Sundby har fulgt rådet fra skiforbundets lege.

I referatet fra siste møte i langrennskomiteen kommer det fram at det ikke er avgjort hvilke deler av Norges Skiforbund som skal ta hele regningen. Torbjørn Skogstad skal diskutere saken med skipresident Erik Røste og generalsekretær Stein Opsal med tanke på en felles innstilling til skistyret. De to NSF-toppene var begge til stede på det siste møtet i langrennskomiteen.

Skistyremedlem: – Dumt



Birger Goberg er Telemark-disiplinens representant i skistyret. Han mener beløpet «er stort». Han påpeker at man likevel må være forberedt på uforutsette utgifter, men vil ikke spekulere i hvem som tar regningen.

– Hvilken del av NSF føler du det er mest naturlig at tar kostnaden?

– For skistyrets del er vi ansvarlige for bunnlinjen og det er den det går utover til slutt. Slik blir det uansett om regningen tas fra langrennskomiteen eller sentralt hold. Om det går fra det ene eller det andre – det er jeg ikke så opptatt av. Men jeg ser frem til redegjørelsen som kommer. At det er mye penger er vi alle enige om, og det er dumt at det har kostet så mye penger som kunne vært brukt til skiaktivitet, sier Goberg.

NSF-Opsal: – Helt nødvendig



FORSVARER PENGEBRUKEN: Skiforbundets generalsekretær Stein Opsal, her avbildet da Northug-saken stod på som verst senhøsten 2015. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Skiforbundets generalsekretær Stein Opsal forsvarer bruken av 3,3 millioner kroner.

– Det er en sak som krever ordentlig saksbehandling. Den krevde omfattende dokumentasjon, en rekke ekspertuttalelser og advokater med spesialkompetanse på dette feltet. Det har også krevd assistanse og ekspertise på kommunikasjon og medier. Etter mitt skjønn har dette vært helt nødvendig, sier Opsal til VG.

Han anser utgiftsposten som Sundby-saken har vært som ferdig og sier det ikke er grunnlag for at det skal bli særlig mer. Opsal understreker at de 3,3 millionene viser absolutt hele kostnadsbildet for Norges Skiforbund knyttet til dopingsaken.

– Det er ikke pyntet på noen verdens ting. Alt med advokater, alt knyttet til høringsuttalelser... Alt er med, sier han.

– Det største problemet er ikke det økonomiske



NRK-ekspert Fredrik Aukland mener håndteringen generelt har vært uryddig. På spørsmål om hva han tenker om 3,3-millionersbeløpet, svarer han følgende:

– Jeg har tidligere sagt at saken er svært uheldig for langrennssporten. At det blir en så kostbar affære vitner igjen om at det er en uheldig sak. Men det største problemet i denne saken er ikke det økonomiske, men hvordan forbundet har fremstilt saken og omdømmet til langrennssporten. Det er en større verdi enn det beløpet saken har krevd til nå, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland til VG.

Les også: Svensk professor erklært «habil» til astma-granskning

For høye verdier i 2014 og 2015



Den endelige dopingdommen mot Sundby falt i CAS, den internasjonale voldgiftsdomstolen for idretten. Saken pågikk i halvannet år og Norges Skiforbundet anket til slutt til CAS, som ga Sundby to måneders utestengning.

Det var i forbindelse med konkurransene i Davos i desember 2014 og i Toblach i januar 2015 at Martin Johnsrud Sundby testet med for høye verdier av salbutamol. Han ble fratatt seieren i to løp i verdenscupen, samt sammenlagtseirene i Tour de Ski og verdenscupen. Det er pengene for disse seirene Norges Skiforbund bestemte seg for å dekke.

Kommentar: Astma-spørsmålet som gnager

«Utenkelig» å betale en utøver



Onsdag uttalte presidentene både i Norges Cykleforbund og Norges Friidrettsforbund til TV2 at deres forbund aldri ville ha betalt en utøver som ble dømt for brudd på reglene.

– Utenkelig, sa sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

– Det ville ikke ha skjedd i friidrett, sa Tore Hordnes.

Denne uken svarte skipresident Erik Røste slik til Adresseavisen om denne kompensasjonen:

– Norges Skiforbund har understreket at vi har tatt ansvaret for det rådet som ble gitt til Martin. Kompensasjonen av premiepengene er en konsekvens av det. Saken er nå grundig evaluert både i langrennskomiteen og skistyret, også de forholdene det har vært knyttet uenighet til.

Lest? FIS-lege om astmamedisin til friske: – Meget uheldig

PS! Langrennsdelen i Norges Skiforbund hadde i 2015 en omsetning på 84,2 mill. kroner.