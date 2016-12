Sundby parkert av Ustjugovs monsterrykk: – Jeg var statist

VAL MÜSTAIR/OSLO (VG) Sergej Ustjugov (24) vant prolog, kvart- og semifinale. I finalen viste han at det ikke var et blaff, og knuste blant annet Martin Johnsrud Sundby (32) og Finn Hågen Krogh (26).

– For meg er det optimalt å komme til finalen og kjempe med disse «hingstene» her. Det er stort for meg. Men jeg var nesten statist når man ser på hva han russeren gjør. Det er noe av det råeste jeg har sett på ski noen gang. Når han ved siden av meg blir stiv i lårene så vet du at det går unna, sier Sundby til TV 2 om dagens sprintvinner, mens han står ved siden av Krogh i pressesonen.

Krogh ble eneste nordmann på pallen, men det satt langt inne, skal vi tro finnmarkingen.

– Det er en veldig bra start på touren for meg. Nå er jeg kvalm og stivnet maksimalt i finalen. Jeg håper det blir bedre til i morgen, sier Krogh til TV 2.



Avgjorde i siste motbakke



Krogh yppet seg riktignok underveis i dagens sprintfinale, men det holdt bare ikke. Ustjugov viste krefter i den aller siste motbakken, som ingen i feltet var i nærheten av. Han akselererte i det slake partiet, før han nærmest spurtet opp den bratte delen. På bare ti-elleve sekunder hadde han fått en svær luke ned til de andre.

Russeren kom alene inn på oppløpet og kunne juble for seier i den aller første Tour de Ski-konkurransen. Federico Pellegrino ble nummer to, mens Krogh tok tredjeplassen. Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire.

Bonussekundene utøverne tar med seg inn i sammendraget gjør ikke foreløpig store utslag.

Seks mann ut før finalen



Den første konkurransedagen i Tour de Ski startet oppskriftsmessig for flere av de norske sammenlagtkanonene på herresiden. Fire mann – Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen, Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh – hadde god nok tid i prologen til å delta i kvartfinalene.

I et ikke altfor vanskelig heat kom først Didrik Tønseth til kort. Emil Iversen var på sin side «heldig» da han fikk gå semifinale ved å bli såkalt «lucky loser». Der ble det imidlertid stopp for nordtrønderen.

Mot Martin Johnsrud Sundby, Finn Hågen Krogh, Sergej Ustjugov og Lucas Chavanat ble han nummer fem og var utslått. Sundby og Krogh hadde gjort som de ville i kvartfinalen, og ble nummer to og tre bak Ustjugov i semifinalen. Sundby tok seg videre til finalen på tid.

Der ble den høyreiste «bamsen» fra Russland for tøff. Men Krogh og Sundby fikk med seg mange bonussekunder på veien, og dermed en god start på årets Tour de Ski.

