Sundby påkjørt av skuter: – Han kom i voldsom fart og meide meg ned

Martin Johnsrud Sundby (32) gikk inn til en soleklar seier i Birkebeinerrennet, til tross for at han gikk skikkelig på trynet etter å ha blitt påkjørt av en snøskuter.

Birken-pallen 2017 Herrer: 1. Martin Johnsrud Sundby 2. Petter Eliassen 3. Simen Østensen Kvinner: 1. Justyna Kowalczyk 2. Britta Johansson Norgren 3. Masako Ishida

– Tidvis i dag var det is i kanten utenfor sporet, og jeg prøvde å stå der når det lønte seg. Jeg tenkte jeg skulle skjære ut, men det hadde nok ikke skuteren sett for seg at jeg skulle gjøre. Han kom i voldsom fart bakfra, og meide meg ned, forteller Sundby til NRK.

Med 21,5 kilometer igjen til mål ledet Sundby stort etter et forrykende renn - men så startet dramatikken. TV-bildene viste at Sundby plutselig gikk over ende, og etter å ha gått på trynet i snøen var han sillsint på skuteren som kjørte ved siden av ham i løypa.

32-åringen skrek noen ord som ikke egner seg på trykk, kom seg på beina igjen, men tapte verdifull tid ned til forfølgerne.

– Det var kjipt, for jeg brakk staven også og ble gående en kilometer uten stav. Det løste seg jo, men jeg skvatt litt da den skuteren kom, sier han.

VG LIVE: Slik var utviklingen i Birken

Staven røk



Sundby forteller at han trodde alt utstyret røk da han braket sammen med skuteren.

– Men det var bare trinsa på staven som gikk. Bein og armer var brukbart i behold, og jeg kom helskinnet fra det. Men jeg var ikke spesielt happy, innrømmer 32-åringen.

Administrativ leder for Ski Classics, David Nilsson, sier til VG at det hele var skuterkjørerens skyld og ikke Sundbys.

– Sikkerheten er utrolig viktig for oss, og vi har skutere på alle langløp så de er veldig erfarne og er på alle arrangementene vi har over hele verden. Når de kommer i mål kommer vi til å gå gjennom hva som skjedde og sørge for at det ikke skjer igjen, det er uakseptabelt, sier han.

Droppet Canada



Sundby skulle etter planen ha gått verdenscupavslutning i Canada denne helgen, men tidligere i uken kom det beskjed fra Skiforbundet om at han hadde valgt å heller bli hjemme i Norge, for å tilbringe mer tid sammen med familien.

I stedet ble det Birken for 32-åringen. Klokken åtte i dag tidlig gikk startskuddet, og Sundby åpnet i et forrykende tempo.

Allround-løperen fikk selskap av flere langløpsspesialister, men Sundby sørget raskt for at feltet sprakk opp. Det var ikke mange som orket å følge kjøret hans på den første mila opp mot Skramstadsætra, men Simen Østensen, Petter Eliassen, Morten Eide Pedersen og Chris Jespersen hang seg på.

Etterhvert måtte både Pedersen og Jespersen slippe. Dermed var de tre igjen, Sundby, Østensen og Eliassen.

Med rundt tre mil igjen måtte også Østensen gi tapt, og i stigningen opp mot Midtfjellet satte Sundby inn et aldri så lite rykk. Simen Østensen greide ikke å henge på, og 32-åringen skaffet seg en solid luke.

Leste du? Sundby droppet Canada - beholdt premiepengene

Slapp ingen innpå seg



Den fortsatte han å holde - men med 21,5 kilometer igjen til mål smalt han altså sammen med skuteren i løypa. Forfølgerne tok innpå, men Sundby satte opp igjen tempoet etter fallet.

Med cirka 15 kilometer igjen hadde han over et halvminutt ned til Østensen og Eliassen. Og 32-åringen nektet å slippe dem innpå seg - han virket råsterk, og holdt forfølgerne bak seg også utforkjøringene fra Sjusjøen mot Lillehammer startet for fullt.

Med noen kilometer igjen til mål var det klart - Sundby hadde parkert langløpsekspertene, og sikret Birken-seieren. Bak ham ble det en kamp om andreplassen, den tok Petter Eliassen noen meter foran Simen Østensen.

– Jeg er utrolig fornøyd. Jeg hadde en god dag og kjempegode ski, og jeg greide å utnytte styrkene mine i de tøffe partiene, sier Sundby.

Kowalczyk suveren



For kvinnenes del stakk Justyna Kowalczyk tidlig fra i front. Hun lå i tet helt fra start, og da hun skrudde opp tempoet et knepp, greide ingen å henge på. Dermed fikk hun ensom marsj over fjellet, med Brita Johansson Norgren, Masako Ishida og Astrid Øyre Slind som de nærmeste forfølgerne.

Men ingen kunne gjøre noe med den polske jenta på drømmeføret over fjellet mot Lillehammer. Kowalczyk hadde etterhvert en så stor ledelse at det nesten måtte et fall til for at seieren kunne ryke.

Hun holdt unna, og gikk inn til en suveren seier.

– Det var tøft, men forholdene var gode. Atmosfæren var fantastisk, sier Kowalczyk til NRK.