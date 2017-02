Sundby om Tønseths gulløp: – Ikke noe gulløp i VM

LYGNA (VG) Didrik Tønseth (25) slet med sykdom for få dager siden, likevel gikk han inn til et suverent NM-gull.

– Det var et bra løp, overraskende bra, sier Tønseth om NM-gulløpet.

Sundby er stinn av trening. Alt handler om VM nå. Men tross en blytung kropp, så gikk han inn til bronse, ett minutt og fire sekunder bak Tønseth.

– Hva hadde løpet til Tønseth holdt til i VM?

– Det er ikke noe vinnerløp. Men det hadde vært helt oppi der, tenker jeg. Topp tre-fire, svarer Sundby.

Har mer inne



Tønseth har vært syk etter at han ble matforgiftet av en biff, og måtte stå over verdenscupen i Falun. Han er usikker på hvor godt torsdagens gulløp hadde vært i et VM.

GULLGUTT: Didrik Tønseth tok NM-gull på 15 kilometer klassisk torsdag. Martin Johnsrud Sundby (t.v.) ble nummer tre. Her får en heldig tilskuer på Lygna en autograf. Bak i bildet går Johannes Høsflot Klæbo som tok sølv. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Martin har vært på pallen i VM, han vet hva som skal til. Men jeg tror det hadde vært et bra løp, vanskelig å si hva det hadde holdt til. Dette er NM det her, ikke VM, sier Tønseth til VG.

– Har du litt mer inne?



– Ja, jeg kunne hatt en bedre oppladning, svarer Tønseth.

Han var 42,7 sekunder foran sesongens store komet, Johannes Høsflot Klæbo, som tok sitt første NM-sølv.Fra sykdom til seier

I tillegg til matforgiftning hadde Tønseth noen tøffe treningsøkter i kroppen før NM-helgen. Likevel klarte 25-åringen å være i praktslag i NM-løypene torsdag.

BRONSEGUTT: Martin Johnsrud Sundby etter målgang under NM på Lygna. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Treningsøkt for Sundby



Sundby omtaler NM-løpet som en solig treningsøkt.

– Ikke så mye annet enn det. For å være helt ærlig med deg, så er dette helt perfekt. Det er sånn det skal være. Kroppen er blytung. Den er nesten umulig å «sveive i gang». Det er et godt tegn for meg med tanke på det som skal skje om tre uker, sier Sundby til NRK.

Han passet på å rose Tønseth for den store farten og spår at lagkameraten klarer å holde trykket og koken inn mot VM.

Petter Northug gikk ikke på Lygna torsdag. Han skal heller ikke gå sprinten fredag, men går 30 kilometer fellesstart med skibytte. Der får han blant annet konkurranse fra Sundby og Emil Iversen.

15 kilometer klassisk, herrer:

1. Didrik Tønseth (Byåsen) 38:30.2

2. Johannes H. Klæbo (Byåsen) +42,7

3. Martin J Sundby (Røa) +1:04,2

4. Mikael Gunnulfsen (Ørn) +1:08.7

5. Vegard B Nilsen (Lillehammer) +1:16.3

6. Eirik Mysen (Oseberg) +1:24.0

7. Nils MB Grave (Korlevoll-Odda) +1:24.5

8. Simen H Krüger (Lyn) +1:29.5

9. Espen U. Frorud (Skiptvet) +1:46.6

10. Emil Nyeng (Ringebu/Fåvang) + 1:55.3