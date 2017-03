Sundby om å være i CAS: Du sitter der og føler at du har begått et drap

HOLMENKOLLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) sier at han opplevde en fiendtlig holdning da saken hans kom opp i CAS-domstolen.

Denne uken ble det klart at også Therese Johaugs dopingsak skal opp i den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker i Lausanne. Sundby misunner ikke Johaug å oppleve det samme. Han kaller det «et lite vennlig klima».

Da han kom til trening i Holmenkollen fredag, ga Sundby intervju til norske pressefolk. Da han ble spurt om hvordan han så på at Therese Johaug nå må i CAS-høring, svarte skistjernen:

– Jeg misunner ikke Therese den opplevelsen. Det er trist for at alle at den saken ikke er ferdig, det er kjipt at den må opp igjen på den måten.

– Samtidig skal CAS være en arena der du får prøvd saken din en gang til, en uavhengig arena som skal ta stillingen til saken på nytt.

– Hvis rettferdigheten seirer noen gang, så håper jeg det går i Thereses favør, sa Martin Johnsrud Sundby.

Spurt om hvordan han følte seg da han satt i høringen i Lausanne, svarte han:

– Jeg var ikke forberedt på den måten å bli håndtert på. Du sitter der og føler som om du har begått et drap. Det er det som er holdningen i det rommet. Det er jo det Therese også møter.

– Hvilket råd har du til Therese?

– Det viktige er at hun får prøvd saken sin på en ordentlig måte.

Martin Johnsrud Sundby ble også spurt om det faktum at Norges Skiforbund skal dekke advokatutgiftene videre for Johaug, som de gjorde for ham:

– Det betydde alt for meg å ha forbundet i ryggen.

Sundby kommenterte ikke direkte spørsmålet om det blir urettferdig når utøvere som han og Johaug kan få dekket sine utgifter av det holdne skiforbundet, mens utøvere fra små særforbund ikke har samme muligheter.

Mens Martin Johnsrud Sundbys sak ble holdt hemmelig og det derfor var kjent blant et fåtall at han var i CAS-høring, vil nå hele verden vite det når Johaug trolig skal til høring.

– Jeg angrer ikke på at jeg holdt hemmelig, sa Sundby i Holmenkollen i formiddag.

Han vil ikke være med på at han er favoritt til helgens 50 kilometer i Holmenkollen - og sier at han først og fremst har konsentrert seg om å være pappa den siste uken. Sundby tok sølv både på 15 km og 30 km i Lahti-VM - og var selvfølgelig med på gull-laget i stafett.

– Jeg har noen lagkompiser som ble vraket til femmila i VM som gjerne vil vinne her i Kokllen, sa Martin Johnsrud Sundby.

Men Didrik Tønseth har reist hjem til Trondheim grunnet sår hals. Han skal altså ikke gå i Kollen, men satser på å bli frisk til verdenscupavslutningen i Canada neste helg. Dermed er det først og fremst Niklas Dyrhaug av de vrakede VM-løperne som får muligheten til å ta revansj i Oslo.