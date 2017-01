Sundby med magetrøbbel før tour-finalen: – Bedre å sove enn å sitte på dass

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Et drøyt minutt opp til Sergej Ustjugov (24) ble for mye selv for klatrespesialist Martin Johnsrud Sundby (32). Det ble russisk seier i herreklassen i årets Tour de Ski.

Sundby gikk som ventet inn til andreplass. Han havnet til slutt ett minutt og to sekunder bak russeren. Cologna ble nummer tre, mens Maurice Manificat tok fjerdeplassen.

Etter løpet avslørte Sundby at han hadde ordentlig magetrøbbel etter rennet i går.

– Det var ikke noen optimal oppladning. Jeg har sittet mest på dass egentlig. Det kom i går kveld. Det var kjedelig. Jeg måtte ha fokus på dagens løp likevel. Jeg måtte ignorere det. Jeg kunne ikke gi opp. Jeg tror ikke det hadde all verdens å si, men det er bedre å sove enn å sitte på dass, sier Sundby til VG.

Han hadde «bare» 17. beste klatretid opp monsterbakken. Vanligvis er Sundby blant de aller raskeste. Han er glad for å være ferdig med årets Tour de Ski.

– Nå er det bokstavelig talt tungt. Som touren har vært er jeg fornøyd med å klare en andreplass, med en kropp som ikke vært optimal. Nå gleder jeg meg til å komme hjem for å trene godt og hardt, sier Sundby.

Fra damenes renn: Weng vant: Har spurt-trent med kjæresten for Tour de Ski

Brøt norsk tour-seiersrekke



VINNEREN: Sergej Ustjugov detter sammen etter dagens etappe opp monsterbakken i Val di Fiemme. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Spørsmålet er hvor mye magetrøbbelet hadde å si. Ustjugov har med unntak av gårsdagens fellesstart vært utilnærmelig i årets tour. I dag hadde han bare en oppgave: Holde unna for Sundby, som kom jagende ett minutt og 11 sekunder bak.

Den oppgaven klarte han greit. «Bamsen fra Sibir» gikk i ensom majestet opp den siste delen av slalåmbakken Alpe Cermis og blir den første russiske vinneren av touren siden Aleksander Legkov i 2013.

Siden den gangen har det blitt norsk seier tre år på rad (Petter Northug og to ganger Sundby).

– Dette er emosjonelt. Jeg har ikke ord. Hele Russland har støttet meg, sier Ustjugov til pressen etter seieren.

Les også: Johaug til Weng før løpet: – Dette klarer du

Gikk for seier



Sundby hadde en massiv jobb foran seg før dagens ni kilometer jaktstart og klatring opp slalåmbakken i Val di Fiemme.

Han lå hele 1 minutt og 11 sekunder bak Ustjugov i sammendraget. Russeren har vunnet fem av seks etapper inntil fellesstarten i går. Da fikk Sundby den nødvendige luken han trengte ned til skistadion og vant for første gang i årets Tour de Ski.

Sundby la i går ikke skjul på at han kom til å gå for seieren i dag. «Det får enten ljome i fjellene når jeg sprekker, eller så går det» uttalte han til VG.

I dag var det en helt annen konkurranse.

Sundby holdt Ustjugovs tempo frem til fire kilometer. Deretter gikk de to raskt inn i bunnen av den såkalte monsterbakken.

Russeren viste ingen store svakhetstegn opp til 7,1 kilometer. Differansen de to imellom var omtrent lik som ved starten. 24-åringen ble stivere etter hvert, men holdt tilsynelatende enkelt unna for Sundby.

Resultatliste, ni kilometer menn jaktstart:

1. Sergej Ustjugov, Russland: 30:27,7

2. Martin Johnsrud Sundby, Norge: +1.02,9

3. Dario Cologna, Sveits: +1.19,2

4. Maurice Manificat, Frankrike: +1.26,9

5. Matti Heikkinen, Finland: 1.31,3

Øvrige nordmenn:

8. Simen Hegstad Krüger, Norge: +3.27,2

9. Hans Christer Holund, Norge: +3.50,4

10. Niklas Dyrhaug, Norge: +4.24,9

11. Sjur Røthe, Norge: +4.56,4

12. Didrik Tønseth, Norge: +5.07,7

Beste klatretider (fra fire kilometer og opp):

1. Maurice Manificat, Frankrike: 16.24,0

2. Alekander Bessmertnykh, Russland: 16.26,6

3. Matti Heikkinen, Finland: 16.27,6

4. Dario Cologna, Sveits: 16.30,7

5. Hans Christer Holund, Norge: 16.34,8

Øvrige nordmenn:

8. Sjur Røthe, Norge: 16.47,0

11. Simen Hegstad Krüger, Norge: 16.56,9

17. Martin Johnsrud Sundby, Norge: 17.08,7

18. Niklas Dyrhaug, Norge: 17.09,8

19. Didrik Tønseth, Norge: 17.14,9