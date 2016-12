Sundby med knallsterk prolog

VAL MÜSTAIR/OSLO (VG) Flere av de norske langrennsgutta er i sprintform. Tre mann havnet blant de seks beste på dagens prolog. Men ingen var bedre enn Sergej Ustjugov (24).

Kanskje kan Ustjugov stå for en sjelden russisk opptur i langrennssporet etter at han klinket til med soleklar bestetid under prologen på Tour de Skis første konkurransedag.

Den russiske sprinteren har hatt en spesiell oppladning til årets tour. Han har måttet se på at flere av lagkameratene ble suspendert av FIS (Det internasjonale skiforbundet) i forkant av touren på grunn av mistanke om brudd på dopingreglene under Sotsji-OL 2014.

Da Ustjugov føk over målstreken og tittet opp på resultattavlen kunne han konstatere en ledelse på hele fire sekunder ned italienske Federico Pellegrino og Lucas Chanavat fra Frankrike.

Bak der kom konkurrentene tett som hagl. Også en norsk trio.

Martin Johnsrud Sundby viste at han har skumle hensikter på sprinten og ble nummer fire i prologen, bare fem sekunder bak Ustjugov.

Tidligere i vinter har det ikke gått like bra. I to verdenscuprenn har han blitt slått ut før sprintfinalene. Kun én gang har han gått videre (Lillehammer). Den gangen ble han nummer 14 og ble dermed utslått i kvartfinalen.



Like etter Røa-løperen fulgte Emil Iversen og Finn Hågen Krogh. De tre er Norges beste kort på dagens konkurranse, hvor finalene begynner klokken 14.50.

– Seieren er vel avgjort. Russeren var noen sekunder foran der. For meg handler det om å gå videre og gjøre det bedre enn i fjor. Nå ser det bra ut for å kjempe om både semifinale og finale, sier Emil Iversen til TV 2.



– Det var helt greit. Jeg prøvde å gå billig og finne et jevnt tempo fra start for å holde hele veien. Jeg følte jeg fikk til det jeg ville i prologen, og at jeg ikke gikk meg stiv. Det er en lang dag, så det er greit å spare krefter, oppsummerer Krogh overfor samme kanal.

Didrik Tønseth tok seg også videre med dagens 23. beste tid.

Fire mann røk ut



De 30 beste i sprinten, det vil si alle som kommer til kvartfinale, får bonussekunder. Vinneren får med seg hele 60 sekunder videre, andreplassen får 56 sekunder, tredjeplassen 52, og fjerdeplassen 48 bonussekunder.

Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Sjur Røthe kjemper ikke om bonussekunder. De røk alle ut før moroa virkelig begynner.