Sundby klar for forsoningsmøte med TV 2-Lersveen

TV 2-reporter Ernst A. Lersveen håper på et forsoningsmøte med Martin Johnsrud Sundby – og langrennsstjernen er positiv.

– Det mest fornuftige for Martin, meg og norsk langrenn er at vi to snakker sammen, sier Lersveen til VG mandag ettermiddag.

Den erfarne TV 2-reporteren ble boikottet av Martin Johnsrud Sundby under helgens verdenscupåpning i Kuusamo. Årsaken er måten Lersveen har dekket dopingsakene i norsk langrenn på.

– Dette dreier seg ikke om at TV2 stiller kritiske spørsmål, men om at Lersveen har latt sterke personlige meninger prege en ensidig og forutinntatt journalistikk. Mange har reagert på hans mistenkeliggjøring. Det blir vanskelig å forholde seg til en journalist som har så klare forutinntatte meninger som kommentator. Jeg lar meg gjerne intervjue av andre i TV2, og svarer mer enn gjerne på spørsmål om min bruk av astmamedisin, har Sundby forklart i en e-post.

BOIKOTTET: TV 2s reporter Ernst A. Lersveen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Sundby, som har fått kritikk for boikotten, håper nå at Lersveen tar kontakt.

– Jeg håper på en veldig snarlig løsning på dette. Vi er hele veien i dialog med TV 2 og sjefene til Ernst, og jeg kommer til å takke ja til en prat med han personlig, om han foreslår det, skriver Sundby i en SMS til VG mandag.

– Positivt møte



I juli ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby hadde brutt dopingreglementet. Sundby fikk administrert en nær ti ganger for høy dose av astmamedisinen ventoline på forstøverapparat.

Han ble dømt til to måneders suspensjon etter at saken hadde vært oppe til behandling i øverste instans, nemlig CAS (Idrettens voldgiftsrett).

Sundby mister seieren i Tour de Ski i 2014/2015-sesongen. Han mistet i tillegg seirene i verdenscupen, og i kraft av dette sammenlagtseieren i verdenscupen samme sesong.

– Du har blitt beskyldt for både å være reporter og kommentator. Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke noe behov for å drive og synse hit eller dit. Jeg har bare et ønske om at jeg og Martin snakker sammen, svarer Lersveen.

Han bekrefter at han har vært i møte med Norges Skiforbund om saken.

– Svaret er ja, men jeg har ikke noe behov for å fortelle det til andre. Det var et positivt møte.