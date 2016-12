Sundby i tårer etter seieren: – Jeg og familien har kjempet hardt. Vi har kriget.

LILLEHAMMER (VG) Etter å ha knust Calle Halfvarsson (27) og vunnet sitt første renn siden han ble suspendert for brudd på dopingreglementet i sommer, lot Martin Johnsrud Sundby (32) tårene snakke.

– Det har vært den tøffeste kampen i min karriere. Definitivt. Den aller tøffeste kampen jeg har hatt. Det å klare å fighte seg tilbake og stå på toppen igjen. Det har ikke vært noen selvfølge, sier Sundby til VG.

Øynene er røde og blanke. Stemmen svikter nesten. Sundby er rørt. Glad. Lettet. Kanskje mest av alt lettet. For han innrømmer at han har tvilt på om han kom til å stå på toppen igjen, etter alt som er skjedd siden suspensjonen i sommer.

– Det er veldig emosjonelt. Jeg og familien har kjempet hardt. Vi har kriget, sier Sundby til VG.



Tøffe tak

Han tok seg god tid til å snakke med pressen etter seieren. Sønnen Markus kom også inn på pressesenteret. Han fikk sitte trygt på fanget til faren.

– Dere ser på meg at det har vært tøffe tak helt siden juli. Det er veldig emosjonelt at vi har kriget oss gjennom dette på en så ålreit måte. Vi har hatt tunge dager sammen, men vi har likevel klart å gjennomføre, dette er mer en familieseier enn personlig seier for meg, sier Sundby.



VG spør om Sundby gråter ofte.

- Gråter pappa ofte, Markus? sier Sundby og ser på sønnen.

- Nei, svarer sønnen og ler litt.



Tar med familien til Davos



Allerede mandag drar Sundby til Davos. Familien kommer etter litt senere. De skal nok en gang feire jul i den sveitsiske alpebyen, så Sundby kan kombinere familie og jul med verdenscuprenn og trening i høyden.



Sundby spør sønnen om han tror julenissen kommer til Davos i år. Svaret er tydelig.

– Ja, sier Markus.



Urettferdig



Sesongens største mål er VM-gull på femmila. Søndag vant Sundby foran sesongens store komet Johannes Høflot Klæbo (20).

Sundby ser tilbake på en tid som han mange ganger omtaler som en krig.

– Jeg havnet i en situasjon som føltes så urettferdig og ufortjent, og likevel har jeg ikke har hatt noen annen mulighet enn å kjempe meg gjennom det. Jeg måtte takle det. Jeg måtte stå i det uansett hvor feil vi har tenkt det har vært, så er dette en situasjon vi har havnet i, sier Sundby og fortsetter:

– Den krigen har vi måttet ta, selv om vi ikke har følt at det er min krig. Jeg er ikke så glad i å si vi, men i dette tilfellet er det oss, det er jeg og de rundt meg, venner og familie som har hjulpet meg frem til at dette er mulig å få til igjen.

Lever og ånder for langrenn



Han har likevel aldri vurdert å legge opp i denne perioden.



- Livet mitt er ganske mye mer enn langrenn. Men det er jo på sett og vis å lure seg selv, selv om jeg har en fantastisk familie som er det viktigste i livet mitt, så er det yrket mitt og jobben min. Det er dette jeg lever og ånder for. Når det skjer, som skjedde i høst, da betyr dette mye, sier Sundby.

- Hva skjedde i hodet ditt da du forsto at du kom til å vinne?

– Jeg har sagt før, at det er de siste hundre meterne på vei til mål, når du skjønner at du vinner, som er de beste. Alt etterpå så er man ferdig med løpet, og raskt videre til neste konkurranse. Så i dag forsøkte jeg å nyte det ekstra, svarer Sundby.

Astmamedisin



I juli ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby hadde brutt dopingreglementet. Sundby fikk administrert en nær ti ganger for høy dose av astmamedisinen ventoline på forstøverapparat.

Han ble dømt til to måneders suspensjon etter at saken hadde vært oppe til behandling i øverste instans, nemlig CAS (Idrettens voldgiftsrett).

VGs kommentator: «Sundbys mentale mesterverk»



– Må få lov å kose meg



SEIERHERREN: Martin Johnsrud Sundby går over målstreken først på dagens jaktstart. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Diskusjonen rundt bruk av forstøver og astma-medisin har siden herjet det norske langrennslandslaget. Temaet preget også verdenscupåpningen denne sesongen. Sundby og de andre norske utøverne ble i Kuusamo sist helg møtt med hån på stadion og dopinganklager i svenske medier.

Sundby forteller at han er mentalt ferdig med saken. Men det har ikke vært til å unngå at den dukker opp igjen og igjen.

– Jeg må få lov til å kose meg med at jeg har klart meg gjennom det. Så det gjorde jeg i dag, sier Sundby etter seieren.

For Sundbys del gikk det så langt at han valgte å boikotte en TV 2-journalist på bakgrunn av saken hans. De to har nå skværet opp. Han la for en uke siden likevel ikke skjul på at fokuset på saken hans har gjort opptakten til sesongen tøff.

Les også: Norge møtt med hån og dopinganklager

Imponerende sisteetappe



Sundby startet hele 50 sekunder bak Calle Halfvarsson på dagens 15 kilometer jaktstart.

Allerede etter drøye ti kilometer hadde Røa-løperen loset en 11 mann stor gruppe opp i ryggen på Halfvarsson.

Derfra og ut fant Sundby ut at han skulle gjøre en allerede imponerende tour-etappe enda bedre. I siste motbakke gjorde han et lite taktskifte og fikk en luke på ti meter. På toppen av bakken var forspranget hans på nesten ti sekunder.

Selv om han måtte jobbe hardt for seieren suste Sundby alene ned mot langrennsstadion. Han gikk først over målstreken, med Johannes Høsflot Klæbo hakk i hæl. Trønderen tok en sensasjonell andreplass. Finske Matti Heikkinen ble nummer tre. Emil Iversen tok fjerdeplassen, mens Halfvarsson ble nummer fem.

Les også: Sundby i SMS til Northug: Kom og hent Tour de Ski-trofeet



Resultatliste minitour Lillehammer:

1. Martin Johnsrud Sundby 39:36.8

2. Johannes Høsflot Klæbo +2,3

3. Matti Heikkinen +2,7

4. Emil Iversen +3,6

5. Calle Halfvarsson +6,3

6. Marcus Hellner +6,8

7. Pål Golberg +9,9

8. Finn Hågen Krogh +15,0

9. Alex Harvey +16,2

10. Iivo Niskanen +52,0



