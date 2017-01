Sundby går for Tour-seieren: – Det får enten ljome i fjellene når jeg sprekker, eller så går det

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) lyktes for første gang i årets Tour de Ski med å knekke Sergej Ustjugov (24).

Søndag kan det bli en drabelig duell om sammenlagtseieren, i hvert fall hvis vi skal tro russeren. Han ligger ett minutt og 12 sekunder foran når de legger ut på etappen som avsluttes med «monsterbakken».

– 1 minutt og 12 sekunder er fryktelig mye og han er i fantastisk form. Hva skal jeg si? Jeg skal gjøre et ærlig forsøk. Jeg kommer ikke til å gå for 2. plassen. Jeg går for seieren, så får det enten ljome i fjellene når jeg sprekker eller så går det, sier Sundby på pressekonferansen i Val di Fiemme.

Sundby har fått tilbake optimismen, ett døgn etter at han ga opp å vinne Tour de Ski.

– Dette blir spennende. Vi får se i morgen hvordan det ender, sier Ustjugov til VG.

– Det er utenkelig at jeg skal klare å ta igjen det, men jeg skal prøve. Jeg må gjøre et fantastisk løp, og så er jeg nok også avhengig av at Sergej har en dårlig dag. På en middels dag skal han klare å holde unna, mener Sundby.

Skjønner ikke forvandlingen



Rykket noen få kilometer fra mål var nok til at Sundby vant lørdagens etappe. Sundby fikk stor nok luke ned mot stadion og kunne for første gang i årets tour innkassere en seier. Det ble en kjempeopptur etter fredagens 14. plass.

– Det er rart. Selv om man vet man har et høyt nivå inne, det kan knekke selvtilliten din når man får en dag som i går. Jeg later som jeg ikke bryr meg i går, men jeg dveler i flere timer over hva som skjer, forteller Sundby til NRK.

På spørsmål på pressekonferansen om hvordan det kan snu så fort, svarer Sundby:

– Spør du meg, så spør jeg deg. Jeg har ikke peiling.

– Trenger et mirakel



I mål skilte det bare 2,2 sekunder ned til Ustjugov. Matti Heikkinen ble nummer tre og Francesco de Fabiani nummer fire. Niklas Dyrhaug kjempet tappert mot slutten og tok sjetteplassen.

Med etappeseieren stopper også Sundby Ustjugovs elleville seiersrekke. Bamsen fra Sibir har vunnet fem av fem renn så langt i årets Tour de Ski. Det har ingen klart før ham.

Men i det sjette var det nok. Sundby-rykket etter drøyt 13 kilometer avgjorde løpet. Nå er det ett minutt og 12 sekunder opp til Ustjugov i sammendraget før søndagens avgjørende jaktstart i Val di Fiemme. Da skal løperne opp slalåmbakken Alpe Cermis.

– Jeg har gått den bare én gang før, men vet hva som venter meg, sier Ustjugov til VG.

– Jeg er langt unna å ta igjen dette her. Dagen i dag gir meg likevel et annet utgangspunkt enn etter gårsdagens løp. Jeg ser på det som en gigantisk utfordring. Jeg trenger et mirakel. Men jeg skal ikke gi meg før jeg er over streken i bakken. Vi får gjøre opp når vi kommer opp dit, sier Sundby til NRK.

Russisk tour-ledelse



Resultatet på 15 kilometeren gjør ikke voldsomme utslag på kampen om sammenlagtseieren.

For i motsetning til i dameklassen har Sergej Ustjugov gjort spenningen liten i herreklassen. Med seire på samtlige fem distanser hadde han opparbeidet seg en ledelse på godt over halvannet minutt på Martin Johnsrud Sundby før dagens konkurranse.

Han hadde dermed bare én jobb i dag: Følge med nordmannen som er hans argeste rival.

– Jeg vil takke mine lagkamerater for at de hjalp meg så mye i dag, sier Ustjugov.

– Jeg tror faktisk en av dem kunne ha vunnet, om de ikke hadde hjulpet meg så mye.

Ustjugov gikk på ski som han har gjort i hele touren. Russeren slapp seg av og til ned i feltet, før han gjorde noen kjempebyks frem bare for å markere seg. Slik fortsatte det også i dag.

Etter 7,5 kilometer var det dødt løp mellom Sundby og Ustjugov, helt frem til avslutningen. Der rykket Sundby fra og vant endelig.

