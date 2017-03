Sundby dropper verdenscupavslutningen

Martin Johnsrud Sundby (32) har bestemt seg for ikke å reise til Canada. Han ønsker i stedet å være sammen med familien.

«Martin ønsker nå å ivareta familien, som har hatt en krevende tilværelse gjennom en lang og spesiell sesong», heter det i en pressemelding fra Norges skiforbund i dag.

Langrennseliten avslutter sesongen med å gå en minitour i kanadiske Quebec førstkommende helg. Der skulle Sundby, som allerede har sikret sammenlagtseieren i verdenscupen, ha gått.

I dag tok han likevel avgjørelsen om å stå over.

I Sundbys fravær kommer Pål Golberg inn i troppen. Ifølge TV 2 er det Petter Northug, som i utgangspunktet ble vraket fra troppen, som blir reserve til Canada. Det betyr at 31-åringen trenger enda et forfall dersom han skal få sjansen til å gå verdenscupavslutningen.

Uenig i vraking



Da troppen som reiser til Canada ble presentert, skapte uttaket mye oppstyr. Skiforbundet høstet kritikk for ikke å ha funnet plass til Northug, til tross for at trønderen hadde gitt uttrykk for at han ønsket å gå.

– Uttaket til Canada er basert på prestasjoner gjennom en hel vinter. Vi har tatt ut dem som har prestert og fortsatt er i god form, uttalte sportssjef Vidar Løfshus til VG i går.

Northugs trener Stig Rune Kveen forteller at 31-åringen var «mildt sagt uenig» i uttaket.

– Både jeg og Petter er uenig i uttaket at og at han ikke er god nok for en stor tropp som skal bortover dit. Det er med tanke på at mini-touren burde passet veldig bra (løypene) og han har vist formutvikling på VM-sprinten, femmila i VM og senest i Drammen. Han så frem til å gå i Canada. Vi er uenig i avgjørelsen om at han ikke er god nok, sa Kveen til VG.

– Petter har vært kritisk til landslagssjef Vidar Løfshus den siste tiden, spesielt etter VM-femmila, tror dere at det ligger noe annet bak enn en sportslig vurdering?

– Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere noe i.

Dette er troppen som skal gå i Canada:

Menn:

Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Johannes Høstflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen og Finn Hågen Krogh, Pål Golberg.

Kvinner:

Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Marthe Kristoffersen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng og Ragnhild Haga.

