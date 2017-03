Sundby dropper Canada - beholder premiepengene

Martin Johnsrud Sundby (32) har bestemt seg for ikke å reise til Canada. Han ønsker i stedet å være sammen med familien.

«Martin ønsker nå å ivareta familien, som har hatt en krevende tilværelse gjennom en lang og spesiell sesong», heter det i en pressemelding fra Norges skiforbund i dag.

Langrennseliten avslutter sesongen med å gå en minitour i kanadiske Quebec førstkommende helg. Der skulle Sundby, som allerede har sikret sammenlagtseieren i verdenscupen, ha gått.

I dag tok han likevel avgjørelsen om å stå over. At det kunne skje, varslet han allerede etter seieren på femmila i Holmenkollen i helgen. I stedet ville han vurdere å gå Birkebeinerrennet, og innrømmet at det fristet mer å måle krefter mot langløperne enn å reise til Canada.

– Akkurat nå gjør det det. Nå har ting stilt seg sånn at verdenscupen er vunnet og Sergej (Ustjugov) skal ikke til Canada, så det frister litt å prøve seg mot den gjengen der, og se hvor rå de er blitt til å stake, sa Sundby til VG.



Kommentar: 10 plasser - ingen Northug. Seriøst?

Beholder premiepotten



I helgen ble det meldt at dersom Sundby valgte å takke nei til flybilletten til Canada, kunne det også innebære at han mistet en stor sum penger. En ting er at han kunne vunnet minitouren og håvet inn en premiepott på 280.000 kroner, men det ble også hevdet at han ville miste pengene han tjener på å vinne verdenscupen sammenlagt.

Dem måtte han i utgangspunktet nemlig personlig møte opp for å motta. Det bekreftet leder for langrenn i FIS, Vegard Ulvang, overfor VG i helgen.

Nå melder NRK at det likevel ikke vil bli et problem for Sundby. Ifølge renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, beholder han hele premiesummen for totalseieren i verdenscupen.

– Vi har bestemt oss for ikke å redusere prispengene, uansett hva han eller andre vil gjøre, sier Mignerey til NRK.

Det kan for øvrig vanke noen kroner på konto for Sundby dersom han velger å gå Birkebeinerrennet også. Ifølge arrangementets hjemmesider belønnes vinneren i eliteklassen for menn med 40.000 kroner.

I Sundbys fravær kommer Pål Golberg inn i troppen. Petter Northug, som i utgangspunktet ble vraket fra troppen, rykker opp som reserve til Canada. Det betyr at 31-åringen trenger enda et forfall dersom han skal få sjansen til å gå verdenscupavslutningen.

Les også: Sundby mislyktes i gulljakten: – Finnes ingen forbannelse

Uenig i vraking



Da troppen som reiser til Canada ble presentert, skapte uttaket mye oppstyr. Skiforbundet høstet kritikk for ikke å ha funnet plass til Northug, til tross for at trønderen hadde gitt uttrykk for at han ønsket å gå.

– Uttaket til Canada er basert på prestasjoner gjennom en hel vinter. Vi har tatt ut dem som har prestert og fortsatt er i god form, uttalte sportssjef Vidar Løfshus til VG i går.

Les hele bakgrunnen: Bekrefter at Northug vrakes

Northugs trener Stig Rune Kveen forteller at 31-åringen var «mildt sagt uenig» i uttaket.

– Både jeg og Petter er uenig i uttaket at og at han ikke er god nok for en stor tropp som skal bortover dit. Det er med tanke på at mini-touren burde passet veldig bra (løypene) og han har vist formutvikling på VM-sprinten, femmila i VM og senest i Drammen. Han så frem til å gå i Canada. Vi er uenig i avgjørelsen om at han ikke er god nok, sa Kveen til VG.

– Petter har vært kritisk til landslagssjef Vidar Løfshus den siste tiden, spesielt etter VM-femmila, tror dere at det ligger noe annet bak enn en sportslig vurdering?

– Nei, det ønsker jeg ikke å spekulere noe i.

Dette er troppen som skal gå i Canada:

Menn:

Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Johannes Høstflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen og Finn Hågen Krogh, Pål Golberg.

Kvinner:

Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Marthe Kristoffersen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng og Ragnhild Haga.