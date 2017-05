Stina Nilsson om ski-bråket: Full støtte til norsk trener

Sveriges norske kvinnetrener Ole Morten Iversen fikk kritikk av langrennsløperen Maria Rydqvist. Men nå får han støtte av stjernen Stina Nilsson (23).

Nå stille hun seg 100 prosent bak Emil Iversens far:

– Han er den beste treneren jeg noensinne har hatt, sier hun ifølge Aftonbladet.

Det var etter SM i Umeå at Maria Rydqvist kom med sterk kritikk av kvinnelagets norske trener på bloggen sin. Rydqvist skrev et innlegg om sitt vanskelige forhold til Iversen – og at det var splittelse innad i det svenske laget.

– Jeg står fast ved at Ole Morten ikke passer som landslagstrener. Det er trist at man skal legitimere den slags lederskap. Men det er vel ofte slik at resultater kommer før lederskap. Og det har jo gått bra for damene. Om det er hans fortjeneste, er en annen sak, kommenterte Rydqvist senere.

Men Stina Nilsson har altså en helt annen oppfatning om Ole Morten Iversen:

– Det er godt du stiller spørsmålet, så får jeg si at jeg synes Ole Morten er en fantastisk trener. Den beste jeg noensinne har hatt. Det er selvfølgelig synd at hun har følt som hun har følt, men jeg er veldig fornøyd med det som jeg har fått ut av å være i laget, og det samarbeidet jeg har hatt, sier 23-åringen som lenge ledet Tour de Ski og gikk ankeretappen da Sverige tok VM-sølv på stafetten.

Heller ikke Ida Ingemarsdotter deler kritikken:

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er synd når det blir slik.

Til nå har ikke Ole Morten Iversen uttalt seg om saken. Men til Trønder-Avisa åpner han nå opp:

– Alt er på en måte bare trist. Maria får si hva hun vil, men det som skuffer og overrasker meg mest er Expressen og de andre svenske mediene som velger å lage en slik overskrift som sprer seg i hele Sverige og Norge.

– En journalist bør ha kvalitetssikret kildene sine hvis han ønsker å skrive om livet innenfor et lag. Da burde den journalisten spurt noen som var en del av laget. Maria Rydqvist var faktisk ikke på laget. Hun fikk tilbud om å være med på noen samlinger, men var ikke tatt ut på landslaget, sier Iversen til lokalavisen.

Han forteller at det er kjente toner fra Rydqvist at han skal være autoritær og ikke lytter. På spørsmål fra Trønder-Avisa om han kjenner seg igjen i karakteristikkene fra langrennsløperen, svarer Ole Morten Iversen:

– Nei. Overhodet ikke. Heller tvert imot.